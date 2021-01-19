日本雅虎推再生能源 目標2023年度達100%

日本雅虎 (Yahoo! Japan) 於 19 日 (週二) 宣布，該公司的電力使用要在 2023 年度當中 100% 轉換成風力發電或太陽光電等再生能源。

日本雅虎的母公司 Z 控股 (Z Holdings)，全年的碳排放量達 11.8 萬公噸，其中有 95% 與電能使用有關、也是該公司的削減對象。

日本雅虎的電能消費，主要發生在資料中心 (Data Center) 的電力使用。從目前日本雅虎的在生能源使用情況來看，比例只占 10% 水準左右。

對於 Z 控股而言，日本雅虎是該公司的核心企業。從 2019 年度的實際電力使用情況來看，日本雅虎的電力使用就占了 Z 控股整體電力消費 (2.71 億 kWh) 的 75%，如何削減日本雅虎的電能用量也成為要務。

今後該公司除了著手改善各據點的能源效率外，在提供自家公司使用的福島縣白河市和北九州市的資料中心等的電力消費方面，從電力公司取得的電能也將推動轉換成再生能源。

日本政府在先前表示，該國計畫在 2050 年之前要達成碳中和 (Carbon Neutrality) 的目標，然而日本雅虎在減輕環境問題的努力方面展現出積極姿態，計畫在短短三年時間內將該公司的電力使用全部轉換成再生能源。相較於日本政府的規劃，步調要快上許多。