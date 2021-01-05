中國預計今年推出碳排放權交易：可再生能源產業將受惠

中國生態環境部部長黃潤秋周日 (3 日) 表示，將在上海設立期待已久的全國碳排放權交易系統 (ETS)，並在武漢建立註冊登記系統。由於今年大陸開啟「十四五」計畫，做好碳中和被列為重點項目，碳排放權交易今年已勢在必行。

業內人士預計，隨著一系列制度文件加速底定，2021 年全國碳市場將正式啟動運行，作為首個納入的重點行業，發電企業將加快向清潔低碳轉型，後續鋼鐵、化工等其他行業也將加快納入。

碳排放權交易是什麼？

碳排放權交易，基本上是將二氧化碳的排放權當成商品一樣來買賣。交易前，政府首先確定當地減排總量，然後再將排放權以配額的方式發放給企業等市場主體。如此一來，雖然是有買有賣，但排放總量仍被控制在降低後的指標範圍之內。

從 2011 年開始，中國在 7 個省市開展碳排放權交易試點，包括上海和武漢。

但相關計畫一直未在全國範圍內推行，官方稱，這是因為擔心排放數據的精確度和均勻度，推向全國的計畫一直被延後。

黃潤秋已表示，將盡快在線上開展第一單的碳排放權交易。市場估計，最快在今年第一季將實施。

電力企業率先納入

中國碳排放總量中，發電行業占相當大的比重，2019 年發電行業二氧化碳排放量佔全國碳排放的 46%，因此預計將以電力企業率先啟動全國碳排放交易體系。

根據計畫，全國碳排放權交易系統預計將在第一階段覆蓋 2267 座發電廠，鼓勵企業通過買賣排放許可降低溫室氣體排放。

黃潤秋表示，2021 年生態環境部將以降碳為總抓手，調整優化環境治理模式，加快推動從末端治理向源頭治理轉變，透過應對氣候變化，降低碳排放，從根本上解決環境汙染問題。

可再生能源受益

為了推進碳市場的建設，生態環境部去年底發布了《全國碳排放權交易管理辦法 (試行)》和《全國碳排放權登記交易結算管理辦法 (試行)》兩份徵求意見稿。

這意味著，CCER(全稱 Chinese Certified Emission Reduction，即中國核證減排量) 抵消機製成為碳排放權交易制度體系的重要組成部分。光伏和風電等減排項目可以將其產生的二氧化碳減排量，在全國碳市場出售，獲取經濟收益。

中國電力企業聯合會專職副理事長王志軒表示，碳市場逐步引入抵消機制後，允許控排企業使用 CCER 完成履約，以及隨著碳市場的發展，通過創造並擴大減排量市場，意味著可再生能源將迎來巨大的發展機遇，並將成為綠色投融資的重要領域，將會有力支持能源電力的低碳轉型。