巴黎在2024奧運舉辦前 將導入一萬輛豐田Mirai氫能燃料電池車

日本豐田汽車 (7203-JP) 與法國「液空集團」(Air Liquide SA) 等企業所合資成立的「HysetCo」，計畫針對巴黎的計程車司機們，要把目前使用的燃油計程車改由氫能燃料電池車 (Fuel Cell Vehicle，FCV) 來取代。預計在 2024 年巴黎奧運舉辦之前，導入一萬輛由豐田所生產的氫能燃料電池車「Mirai」。

根據《彭博社》報導，HysetCo 在 19 日宣布，為了實現這項計畫該公司已經籌集了 8000 萬歐元。

巴黎奧運即將在三年後的 2024 年夏天舉辦，巴黎當局已打算禁止柴油車，接著在 2030 年也要禁止汽油車。

HysetCo 出資者之一的 STEP 計程車公司 (Societe du Taxi Electrique Parisien) 在一份聲明中表示，該公司將利用籌來的資金併購巴黎的計程車公司「Slota 集團」。

STEP 的董事長 Mathieu Gardies 表示在今年年底之前，Slota 所持有的六百輛柴油車及其他大半車輛，都會改由豐田的氫能燃料電池車 Mirai 來取代。

STEP 在巴黎的「Hype」車隊，已經投入了大約一百輛的氫能燃料電池車。

為了支撐不斷增加的氫能燃料電池車，HysetCo 計畫 2021 年要在巴黎增設兩個加氣站。預計在 2024 年底之前，加氣站的數量將增至 20 個。另隨著其他城市也陸續採取更加嚴格的排放規定，該公司也打算在其他城市擴點。

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