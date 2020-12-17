東芝未來五年投資1兆日圓 考慮在再生能源領域進行併購

日本東芝 (6502-JP) 計畫在今後五年期間進行 1 兆日圓規模投資，資金也將投入風力發電領域及併購業務。東芝為了改善財務狀況，先前一直把重點放在處分虧損業務，隨著業績回溫，東芝得以逐漸活用借入款項，在經營上轉守為攻。

在風力發電方面，東芝打算在相關技術上進行併購或合作，結合過去在火力發電及核能發電所累積的經驗，盼能擴大發電業務。東芝在發電廠等基礎建設服務的營業利益率高達 9%，未來的成長可期。

東芝也打算併購蒸氣渦輪的零件製造廠等，以進攻其他家公司生產的渦輪發電機的更新需求。

東芝未來將透過借款，或者賣出鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 股票取得資金。估計每件併購案的花費有可能達到數百億日圓。有鑒於過去在併購上的失敗經驗並分散風險，也將利用投資資本回報率 (ROIC) 及內部報酬率 (IRR) 等數據來進行管理。

根據東芝的中期經營計畫當，目標在最後年度的 2025 年度 (至 2026 年 3 月)，營業利益要達到 4000 億日圓，是本年度預估 (1100 億日圓) 的 3 倍以上。希望透過積極投資來達成目標。

東芝出資 40% 的鎧俠原本預定在今年 10 月 IPO 上市，卻因美、中貿易戰的影響而推延。等鎧俠股票順利上市後，賣出的股票將可帶來數千億日圓的獲利。

東芝在 2017 年度陷入經營危機時，有息債務在股東出資額的比例高達一半。經過增資等過程，在今年 9 月底已降至 1 成水準，大幅改善。

東芝在 2020 年 上半年度 (4 至 9 月) 獲利達到 34 億日圓，以同期表現來看，是相隔兩年時間後由虧轉盈。該公司判斷目前的獲利模式可以取得穩定收益，也因而重新啟動企業併購。