MLCC大廠村田製作所 目標2050年前全面使用再生能源

根據電子版《日本經濟新聞》週四 (17 日) 報導，生產 MLCC 等電子產品的日本大廠村田製作所 (6981-JP) 計畫在 2050 年之前，全部營運據點所使用的電力都將使用再生能源。

該則報導指出，村田製作所計畫在所有據點建置太陽能面板或購買來自非化石燃料的電力等，並且加盟國際性的企業聯盟「RE100」，該組織成員將目標設定在所有營運據點的電力都要使用再生能源。

村田製作所 2019 年度一整年的二氧化碳排放量達到 147 萬公噸。其中，因電力使用所產生的碳排放量約占 8 成 (116 萬公噸)，而在 2050 年之前要全部轉換為再生能源，讓碳排放歸零。

該公司將推動節能，並擴大再生能源的活用範圍，電力採購也會努力將主軸放在來自於非化石燃料的電能。村田製作所的全年電力使用量，約占日本全國的 0.15%。

村田製作所在 MLCC 等產品的製作流程中，於燒結製程使用電爐。透過增加每次燒結過程中的數量，或在原料方面下工夫來縮短燒結時間，盼能減少用電量。在空調使用上也利用自家生產的感測器或物聯網 (IoT) 技術來進行溫度控管，希望藉著這類努力的推廣來讓電力使用量減半。

設置在廠區等地的太陽光電，目前是以賣電為主，未來也將提升自家的使用量，並活用本身所生產的儲電系統。

再生能源供應不足的部分，也計畫從外部採購太陽光電或來自非石化燃料的電能。購電比例也將逐漸減少。

村田製作所公司社長中島規巨表示，主軸將放在環保與利益的創造，並期盼應用在商業方面。這也透露該公司打算運用自身經驗，來擴大儲電系統及感測器等相關技術的商機。

目前日本有超過 40 家以上的公司加盟 RE100，主要以不動產及食品飲料製造廠商為主。而在電機業界方面，Panasonic(6752-JP)、索尼 (6758-JP) 也加入此聯盟。