〈紐約匯市〉鮑爾說Fed不急於升息、短期內不縮減購債 美元走軟 

美元對一籃子貨幣周四 (14 日) 走軟，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾保持鴿派立場，表示 Fed 不會急於升息，並否認近期就會開始放慢收購公債步調。

美國總統當選人拜登即將公布財政刺激計畫以支撐美國經濟，令美元周四盤中大部分時間保持升勢，但鮑爾談話後，美元震盪走低。

鮑爾表示，經濟遠未達到 Fed 目標，在沒有實現目標之前，沒有理由改變高度寬鬆的立場。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的美元指數 (DXY) 周四紐約尾盤小跌，報 90.26。

Action Economics 說：「這是至今為了抑制市場通膨疑慮方面最強大的聲音... 除了新的『平均通膨政策框架』，Fed 不會採取先發制人的行動控制價格壓力。」

美元指數從上周跌至近三年低底後反彈，至今回升約 1.2%，主因拜登團隊可能推出更多財政刺激拉抬經濟，通膨可能上升的疑慮使美國公債殖利率升破 1%，並支撐美元升勢。

拜登即將公布抗疫紓困計畫細節，規模可能超過 1.5 兆美元，10 年期美債殖利率周四盤中保持上揚，本月以來攀升 20 個基點。

儘管外界高度期待刺激計畫，但許多分析師認為，市場已經大致消化刺激支出的消息。

歐元走低，兌美元貶值 0.1% 至 1.2151 美元。歐洲最大經濟體德國 2020 年經濟萎縮幅度沒有市場預測那麼嚴重，但歐洲央行 (ECB) 密切關注匯率，正在抑制歐元升勢。

過去六個月以來，歐元累計升值約 6.3%。

ECB 委員、法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau) 周三表示，央行正在密切關注歐元匯率走勢，以及其對通膨的負面影響。

美元兌日圓貶 0.1% 至 103.80 日圓。

比特幣連續第二天上漲，周四約漲 5.7% 至 39515 美元，盤中一度回到 4 萬美元以上。比特幣上周一度逼近 42000 美元，是歷史新高。

截至周五 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：

美元指數來到 90.2400。-0.01%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.2153 美元。+0.00%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3687 美元。+0.02%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7777 美元。-0.01%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.2636 加幣。-0.05%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 103.79 日圓。+0.00%