重磅消息！2021年的賺錢祕笈都在這裡了

2020 年快要結束了，BBC 舉辦了一個活動，讓網友用一句話評價 2020 這不平凡的一年。一位小男孩的評價獲得了最多的點讚：「就像你在過馬路前左看右看反覆確認沒車後，卻被一輛潛水艇撞翻在地。」

我相信，如果你是一位深耕於市場的投資者，對此一定會有同感。事實上，對於投資老手而言，不怕漲、也不怕跌，真正怕的，是不確定性。從這個角度上說，2021 年，無論如何都不會比 2020 年更糟了。而要想在 2021 年的金融市場上賺錢，以下幾個問題，總是迴避不了的。

美股將回歸理性?

2020 年的金融市場中最奇葩的，當然就是美股。在年初之時，美股承接著自 2008 年以來的大牛市，仍然處於緩慢的上行通道。川普也時不時地跳出來表示大牛市是他的政績，拜登上台就會牛轉熊。

新冠疫情的出現，狠狠地搧了川普一個耳光。創歷史記錄的連續熔斷讓 90 歲的巴菲特直呼「活久見」。而在救市不救人的指導思想下，美國錯過了管理疫情的最佳窗口期，新冠疫情在美國就此一發不可收拾。

可股市終究還是被川普救起來了，在無上限放水的支持下，美股連創新高，哪怕經濟一地雞毛。

那麼問題來了，我們幾乎可以確定，疫苗已經到來，如果一切順利人類甚至有可能在 2021 年的上半年控制住疫情。在經濟必然復甦的願景下，此前與實際經濟情況大幅背離的美股市場，會迎來新一輪的上漲嗎？

新興市場真香？

此次疫情，彷若上天給各個國家的一次大考。有國際組織認為，中國的「全球衛生安全指數」排在全球第 51 名，而美國則大幅領先第二名的英國，雄踞榜首。現在看來，全是扯談。

由於面對疫情的應對能力不同，各個國家的經濟復甦前景同樣各異。而在全球利率走低、美元疲軟而經濟復甦有望的大背景下，新興市場在 2021 年很可能將受到前所未有的關注。

事實上，哪怕是在經濟前景高度不確定的 2020 年，MSCI 新興市場貨幣指數也創下了歷史新高。那麼，在 2021 年，新興市場投資又有哪些機會呢?

原油春暖花開

今年上半年，一位從沒做過期貨的朋友跟我說他想買原油期貨。我問他為什麼。他說油價已經在創歷史新低之後又創歷史新低了，總不可能更低了吧?

我不可置否，他興致勃勃。可很快，他又垂頭喪氣地告訴我，銀行有關原油的投資份額都被買完了，他沒能「上車」。一個月後，油價暴跌至負，原油寶爆雷讓大量投資者血本無歸。

事實上，今年上半年是油價有史以來最為動蕩的半年，而 2020 年最後一個季度，對於原油市場而言卻又是極為美妙的一個季度。目前，油價已從低位反彈 33%，WTI 原油觸及 9 個月以來最高點。

可以預測的是，隨著疫苗的推進、經濟的回暖，全球對於原油的需求勢必回升。那麼，原油是否有機會回到疫情前的高點呢？

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