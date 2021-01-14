中國12月出口年增10.9% 貿易盈餘5168億人民幣 優於預期

周四 (14 日) 中國海關總署公佈 12 月份進出口數據，以人民幣計算，12 月出口年增 10.9%，預期 7.1%，前期 14.9%；進口年減 0.2%，預期年增 0.1%，前期年減 0.8%。12 月份貿易盈餘 5168 億人民幣，預期 4578 億人民幣，前期 5071 億人民幣。

以美元計算，出口年增 18.1%，預期 15%，前期 21.1%；進口年增 6.5%，預期年增 5.7%，前期年增 4.5%。12 月份貿易盈餘 781.7 億美元，預期 720 億美元，前期 754.3 億美元。

(圖片: AFP)

以人民幣計算，中國 2020 年進出口總值 32.16 兆人民幣，年增 1.9%；當中出口年增 4%，前期 5%；進口年減 0.7%，前期年增 1.6%，貿易順差年增 27.4%。

2020 年中國前五大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和韓國，對上述交易夥伴進出口總額分別為 4.74、4.5、4.06、2.2 和 1.97 兆人民幣，年增率分別增長 7%、5.3%、8.8%、1.2% 和 0.7%。

中國海關總署新聞發言人李魁文指出，中國外貿進出口從 2020 年 6 月份起連續 7 個月呈現正成長，全年進出口、出口總值雙雙創歷史新高，佔國際市場比重也創下歷史最好紀錄，成為全球唯一實現貨物貿易正成長的主要經濟體，貨物貿易第一大國地位進一步鞏固。

根據 WTO 和各國已公佈的數據顯示，2020 年前 10 個月，中國進出口、出口、進口佔國際市場比重分別達 12.8%、14.2%、11.5%，創歷史新高。

展望 2021 年全球經濟有望復甦，帶動貿易增長，中國經濟恢復平穩成長，也給外貿發展提供有力支撐，中國外貿進出口規模有機會持續上揚。