12月財新中國製造業PMI降至53 下滑1.9個百分點

周一 (4 日) 中國 12 月份財新製造業 PMI 53，預期 54.7，前期 54.9。12 月份數據雖然比 11 月的十年新高下滑 1.9 個百分點，但仍明顯高於臨界點之上，顯示疫情後經濟恢復動能仍在持續。

財新指出該走勢與中國統計局製造業 PMI 走勢一致，中國統計局公佈的 2020 年 12 月製造業 PMI 為 51.9，下滑 0.2 個百分點，連續十個月處在擴張區間。

財新表示中國製造業情況持續改善中，供給和需求均在高檔水準。生產指數和新訂單指數即便較 2020 年 11 月略為下滑，但仍分別連續第十個月和第七個月處於擴張區間。

根據企業反應顯示 12 月份產出與新訂單的成長幅度雖然減緩，但仍算是強勁。海外訂單方面，在疫情形勢不明朗的因素下，出口持續改善，使得新出口訂單連續第五個月位於擴張區間。

另一方面，國際原物料價格持續攀升，工業金屬明顯上漲，製造業買進價格指數創下 2018 年 1 月以來新高，帶動製造業出廠價格指數也來到兩年半以來的最高點。這顯示原物料上漲，製造業平均投入成本加速走升，導致製造商也上調產品售價。

不過，成本壓力導致企業對增聘勞工相對謹慎，部分企業採取削減成本政策，抑制人事成本，導致 12 月就業指數則在臨界值附近，就業趨於平穩。

由於在全球需求增強、疫情結束等預期因素下，製造業企業普遍相信未來一年產量將會超過目前水準。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，12 月疫情對中國經濟的負面影響進一步消退，預計後疫情時代經濟的恢復還能持續數月。考慮到 2020 年上半年的低基期效應，未來半年總體經濟指標年率將更為強勁。

同時，需要留意原物料價格快速上漲導致企業成本壓力的增加，以及對就業的負面影響，這對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計等別重要。

