台股基金一哥將首度發放年終配息 配息率最高12.2%

台股基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金夯，繼 2020 年 10 月首度月配息後，首度年終配息預計今年 1 月 15 日發放，當次月配息與年終配息的合計配息金額達 0.8512 元，配息率約 9.25%，IPO 抱到現在配息率更高達 12.2%，等於投資人提前收到年終大禮。

台股基金一哥元大台灣高股息優質龍頭基金將發放年終配息，對 IPO 期間每單位 10 元申購的投資人而言，截至 1/12，可領取月配 + 年終配，配息率 12.2%，績效也成長 22.6%，兩者累積報酬率高達 34.8%；即便除息前一日買進計算，配息率亦高達 9.25%。

近年來國人對於退休議題愈來愈重視，據勞保局統計，截至 2020 年 10 月，勞退新制自提人數達 71.1 萬人，比重首度突破 10%，元大投信研究團隊表示，雖然國人對於退休保障意識逐漸提高，但仍有不少人沒有投資習慣，可能與薪資扣除必要開支後所剩無幾、缺乏理財觀念或認為距離退休還久、無迫切理財需求等因素有關。

退休族首重穩定現金流，然而全球央行大行寬鬆政策，低利率環境下，壓抑金融商品的利率表現，元大台灣高股息優質龍頭基金便是為退休族量身打造的基金，該基金不僅挑選兼具高成長力與高股息的龍頭企業，因此支撐力與修復力十足，更特別規劃每月配息與年終配息機制，年終配息來源為資本利得，月配息則將領取的持股企業股息，規劃為 12 等分，於未來 12 個月配發，有助退休族預估未來 12 個月享有的現金流。

投資人每年除了共可領取 12 次月配息外，每年 1 月時更可望加碼領取年終配息，也就是說，當次配息金額包含 1 月的月配息與年終配息，獨特的配息機制，讓退休族透過理財計畫即可享有現金流，即便不上班仍可每月領有息收，並享有加碼年終獎金的機會，因此吸引投資人追捧成為規模最大的台股基金。

有意投入或加碼的投資人，建議可透過「填息布局法」買入，透過除息時買入，可降低投入成本。

若是即將進入退休階段，或已經退休的族群，因獲取現金流的需求較為急迫，若沒把握單筆進場的時間點，仍希望透過分批佈局、分散進場時間的投資人，則建議將定期定額的金額或頻率提高，可加碼至每周扣款一次，或是每日扣款，不僅有助大筆資金快速進場，還可分散進場時間，不錯失台股成長機會。