拜登即將上任 乾淨能源及美小型股基金漲勢可望續航

隨著民主黨拿下美國喬治亞州參議院補選席次，已確定民主黨進入全面執政時代，美國新總統拜登將於 1 月 20 日上任，預期相關政策有望逐一推動。「鉅亨買基金」表示，民主黨奪下參議院主導權，有利拜登政策實施；同時在疫苗順利研發、財政刺激政策不斷，以及利率維持低檔下，未來數年美國經濟成長率都有機會維持在 4% 以上，與景氣周期相關的美國小型股與受惠於長期政策轉變的乾淨能源相關類股，都是長期看好標的。

回顧 2020 年基金績效表現，根據晨星截至 2020 年 12 月底的數據統計，乾淨能源基金及美股基金表現出色，尤其是乾淨能源基金績效更是搶眼。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，不論是歐洲或是美國，在 2050 年前都有將傳統能源使用轉向高度乾淨能源的遠大目標，甚至許多大型企業主動提高對 ESG 的要求，帶動整個產業對新能源的需求。根據 McKinsey 估計未來全球乾淨能源的使用比例，將從目前不到三成的狀況提升到 2025 年的 73%。隨著新能源的使用量和普及度上升，將帶來更大的經濟效益，因此持續看好乾淨能源長期的投資潛力。

此外，張榮仁認為，民主黨同時掌控白宮與參眾兩院，將有利拜登選前政見實施。預料每人 2,000 美元支票、對地方政府紓困將是第一優先，前者將刺激消費進一步成長，後者則有助穩定勞動市場。而日前拜登更喊出將在 1 月下旬推出更大規模的刺激政策，加上初步實驗顯示輝瑞疫苗對英國、南非變種病毒有效，更強化市場對經濟走向復甦的期待，景氣周期相關類股後市看漲機會高。

至於拜登政見中較不受市場喜愛的是加稅與加強監管。張榮仁分析，加稅部分可分為提高富人所得稅與企業稅兩部份，但富人定義是年收入 40 萬美元以上者，對大部分民眾都無影響，且提高富人邊際稅率對削減貧富不均有幫助，並非利空；企業稅部份，可能將企業稅率從 21% 調回 28%，對企業獲利影響屬於一次性，短期不利股價。加強監管主要集中在有壟斷地位的科技公司，可能影響層面較集中，並非所有公司都會受害。

張榮仁表示，整體而言，大規模財政刺激與額外紓困，有利勞動市場復甦、所得增加與消費成長，並進而推升小型股與週期股股價。至於乾淨能源相關類股，則在美國政府能源政策與標準的改變下，每年都可望搶下更多市場份額，前景看好。建議投資人可趁市場震盪之際，利用「鉅亨買基金」的申購優惠方案，擇機佈局相關基金。

【精選基金】

法巴能源轉型股票基金 C (美元)

摩根士丹利美國增長基金 A

景順環球消費趨勢基金 A 股 美元