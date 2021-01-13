【野村投信】基本面復甦，聚焦中國亮點產業

2021 年開年以來，儘管歐美陸續傳出變種病毒影響多個主要國家、城市重新封城，但中國股市表現強勁，三大主要指數都呈現上漲，主要還是來自於基本面推動的行情，許多龍頭企業創下 10 多年來的股價新高，市場整體風險偏好提升。

重要經濟數據顯示中國基本面持續恢復，製造業投資、PMI、工業企業利潤也支撐企業營利繼續回升，市場預估中國 2021 年 GDP 成長率因去年的低基期，呈現全面復甦，預期年增率將超過 8%，整體復甦行情可持續。

從政策面來看，中央經濟工作會議及十四五規劃配合今年的經濟增長，預期今年的財政政策及貨幣政策都將趨向偏緊，在政策偏緊的前提下，選擇產業投資更應該聚焦去年受到疫情影響嚴重、但在今年明顯復甦的產業，以及受惠於政府政策推動的產業。

產業方面，機械行業在過去幾年基本面復甦的推動下，整體表現較好，今年工業增長仍是市場焦點，中國的機械行業與過去不同的是，行業經過前幾年的大幅衰退後，尾部企業被踢出市場，龍頭企業致力於技術的創新提升，除了在自身內需市場搶占主要市場份額外，產品競爭力大幅提升後，已經可以在海外搶占份額。此外，受惠中國人口結構高齡化與薪資高漲帶來的勞動力需求，以及政府環保政策帶來的更新替代需求，今年整體行業估計仍可持續增長。

2020 年受到疫情負面影響最大的就屬消費裡的餐飲、旅館及旅遊行業。從零售銷售增長裡，也可以看出汽車消費已經在回升，而餐飲及旅遊業仍在谷底，今年若隨疫苗接種逐漸普及，估計這些去年受到重創的行業都將有機會由谷底回升，配合政府加快建構以國內大循環為主體的擴大內需、促進科技創新，大消費類股今年都值得關注。

大消費類股包含汽車、餐飲、旅遊、免稅行業以及醫藥等等。汽車在 2020 年第四季已經慢慢看到年增率衰退幅度縮窄，除了傳統汽車銷售持續回升之外，市場預期新能源汽車在特斯拉喊出將在中國大幅降價後，未來銷售增長率有機會大幅超越預期。海外旅遊暫停，中國率先從疫情中復甦，國內旅遊替代海外旅遊的趨勢明顯，加上中國政府在去年下半年推出離島免稅新政策，包括免稅額度由人民幣三萬元調整至十萬元、開放免稅品類等等，看好中國的免稅行業市場，未來仍有市內免稅等更多政策可以期待。

醫藥部分，過去兩年整體醫藥行業受到集採政策及醫保藥品目錄降價影響，表現不佳，但去年年底醫保目錄談判已經告一段落，短期市場擔憂解除，醫藥行業值得關注。不過，中國的醫保面臨支出大於收入的窘境，持續降藥價將會是政府長期的政策目標，但在中國，醫療相關的人均支出在全球占比仍屬低水位，預估行業長期仍會維持在 10% 的增長，在這樣的狀況之下，得量者為王，該行業將向龍頭並具有創新優勢的公司集中。

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