海運豐收年 貨櫃三雄、貨攬業單月、單季、全年營收同寫新高

海運市況火熱，繼長榮 (2603-TW) 上周五公布去年 12 月合併營收寫新高後，貨櫃航商陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 甚至是貨物承攬業者台驊 (2636-TW) ，今(11) 日公布單月、單季和全年營收均寫下新高紀錄，堪稱海運史上最熱一年。

陽明 12 月合併營收達 168.67 億元，月增 10.5%，年增 35.19%，續創單月新高，第四季達 466.37 億元，年增近 30%，創單季新高，全年達 1518.84 億元，年增 1.76%，也寫新猷。

萬海 12 月合併營收衝破百億元關卡，單月達 116.09 億元，月增 32.65%，年增 75.71%，第四季達 283.3 億元，季增 44.08%，年增 50.08%，創單季新高，而 2020 全年更首次衝破 800 億元關卡，全年達 822.65 億元，年增 12.77%，寫新紀錄。

台驊 12 月合併營收為 18.21 億元，月增 14.11%，年增 82.15%，創單月新高，第四季為 48.6 億元，季增 24.84%、年增 63.99%，創單季新高，全年也衝破 150 億元關卡至 151.52 億元，年增 34.59%。

由於海運運價持續飆高，空運運價同步處在歷史高檔，台驊表示，12 月海運進出口業務 86.15 億元，年增 33.85%，占營收比重 56.86%，而空運進出口業務 50.19 億元，年增 50.61%，占營收比重 33.12%，雙雙挹注營運動能。

展望第一季，據上海航交所最新公告，歐洲線每 TEU 運價續較上周大漲 8.8% 至 4452 美元，美西線每 FEU 為 4019 美元、微幅調漲 1 美元，美東線也續漲 21 美元至每 FEU 4750 美元。

陽明則看好，海運市況至少旺到農曆年前。

法人指出，去年第四季勢將為航商的獲利高峰，而缺櫃現象至少可延續至第一季，看好短期運價仍是易漲難跌，尤其遠洋線運價反應至營收約遞延 1-1.5 個月，第一季航商獲利仍值得期待。