更大型刺激法案是大利多？分析師：美股、比特幣處泡沫巔峰

美股空前高漲，比特幣價格漲勢也不惶多讓，華爾街分析師週五 (8 日) 警告，預期「空前的經濟刺激措施」將導致資產價格逼近「泡沫巔峰。」

美國國會認證拜登勝選，美國總統川普承諾將有序和平轉移政權，民主黨掌控參眾兩院，藍色浪潮來襲，華爾街普遍預期民主黨完全執政的狀況下，將帶來更多大型刺激措施，引爆通膨行情。

外媒報導，拜登政府計畫將推一項雙管齊下的新冠紓困措施，向美國人支付 2000 美元全民紓困金 (含已商定的 600 美元)，以及一項近 3 兆美元超大紓困方案。

道瓊、標普、那指和費半等四大指數週四收盤齊登歷史新高，比特幣在過去兩天內上漲了 17%，週五比特幣飆漲至 41,950 美元。

(圖片：鉅亨網)

恐懼與貪婪指數 (Fear & Greed Index) 維持高檔 (70 以上) 水平。美股巴菲特指標來到驚人的 189.84% (通常超過 120% 為股市高估)，席勒本益比升抵 33.44 倍，是歷史平均值的近兩倍。

華爾街分析師近期紛紛警告，美股、比特幣等風險資產處於泡沫巔峰，終將會破滅。

JonesTrading 首席市場策略師 Mike O’Rourke 警告，預期 2,000 美元紓困金計畫是拜登政府加碼額外 1 兆美元財政刺激計畫的一部分，這只會助長金融市場上令人難以置信的動物 (冒險) 精神。假設這一輪 (也應該是最後一輪) 的財政刺激措施導致泡沫巔峰，切勿感到驚訝。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 呼籲投資者：「賣出疫苗，因泡沫氾濫的價格，貪婪的持股，通膨和絕望的決策者，尖銳中國和消費者，最終都將在 2021 年製造出毒飲。」

有價值型投資大師之稱的資產管理機構 GMO 創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 近期也重申美股泡沫化，投資人非理性的投機狂熱情緒之下，美股估值偏離，處於完全成熟的史詩級泡沫。

葛拉漢稱，作為市場歷史學家，他更加相信這是泡沫將快速破滅，處於末期的「最後一支舞」階段，屆時聯準會 (Fed) 也無計可施。