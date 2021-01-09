美股盤中嚇跌！民主黨內分歧 更大型刺激法案恐受阻 

週五 (8 日) 《華盛頓郵報》報導，即將全面執政的美國民主黨出現黨內分歧，民主黨主張疫情紓困的個人援助金額提高至 2000 美元，但民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 表示，他絕對不會支持。

美股道瓊、標普指數週五早盤後不久創下盤中新高，受此消息影響，兩大指數午盤期間由紅翻黑，尾盤截稿前，道瓊小跌 0.4%，暫報 31,024.37 點，標普小幅回漲 0.29%，暫報 3,814.73 點。

民主黨參議員曼欽週五受訪時稱，他堅決反對發放 2,000 美元紓困支票。

曼欽表示：「絕對不 (支持)！絕不！(我們) 第一要務是給人們接種疫苗… 我們現在投資的資金如何能最好地幫助我們提升就業？我無法告訴你，再寄一張現金支票就會讓一個已有支票的人變成那樣。」

美國國會最新的紓困立法中，向美國人民提供 600 美元刺激款項。美國總統川普此前提出《紓困法案》每人可領金額從 600 美元提升至 2,000 美元，該法案獲得眾議院批准，但遭到參議院共和黨阻撓。

當選總統拜登將於 1 月 20 日上任，而民主黨本週在喬治亞州拿下參院 2 席，民主黨即將全面執政的情況下，為出台 2,000 美元紓困金帶來希望。

即將成為參院多數黨領袖的舒默此前保證：「當 (新) 參院就定位後，我要做的第一件事就是將 2,000 美元的現金支票交給美國家庭。」

民主黨和共和黨在參院分別各佔 50 席，大多數美國法案需得到 60 票支持才能在參院通過。

目前尚不清楚參議院曼欽的反對是否會對該法案產生致命的影響，但沒有民主黨的統一支持，拜登政府將需要吸引共和黨支持，才能推進該法案。