親川支持者國會大暴動 為何美股道瓊仍刷新高？

週三 (6 日) 美國總統川普的支持者，抗議大選結果，在美國國會大廈場內和廠外掀起暴動，導致國會暫停認證拜登當選總統程序，美股道瓊尾盤漲幅收斂，終場收漲 437.80 點，儘管未能突破 31000 點，該指數仍刷下歷史新高。

儘管蒙受川普的壓力，美國副總統兼參議院議長彭斯週三表態，他不阻擋國會認證拜登勝選。隨著國會認證程序啟動，週三美國國會大廈出現混亂局面。

川普支持者反對選舉結果，在美國國會大廈內外掀起暴動 (圖片：AFP)

川普支持者反對選舉結果，在美國國會大廈內外掀起暴動，支持者破窗、甚至闖入國會內部抗議，國會大廈隨即進入封鎖狀態，副總統彭斯緊急自地道撤離，認證程序嘎然中止暫停。

川普推文譴責暴民行動，呼籲支持者馬上回家，但仍指控民主黨人「偷走」他的勝利。

國土安全部 (DHS) 派人抑制暴動，期間傳出執法人員以催淚瓦斯、並鳴槍示警，有一人中槍，當選總統拜登譴責暴動者，呼籲執法單位平息暴力行為。

為何美股道瓊、標普仍然表現良好，並未受到國會暴動影響？市場為什麼不對人們嚇到的消息做出反應？

華爾街分析師表示，儘管該消息觸發了人類情感反應，市場卻無法回應看起來不會對經濟造成衝擊的事件，因為今日美股更大程度受到「喬治亞參院決選」的消息影響。

民主黨全面控制國會的結果，更大型的刺激法案將更有可能通過，從而為美國經濟帶來動力。

此外，回顧歷史，根據 Bespoke Investment Group 數據，當民主黨掌控白宮、參議院和眾議院時，道瓊指數平均上漲了近 18%。

就像拜登贏得大選那時一樣，市場認為國會動亂終將過去，促使道瓊今日收紅。