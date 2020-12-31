〈2021美股展望〉疫情推動股市屢創新高 接下來會發生什麼？

2020 年因新冠疫情成為史無前例的一年，美股於 3 月迅速崩跌、數度熔斷，爾後又迅速暴漲，數度刷新高紀錄。

投機之神科斯托蘭尼說股市與經濟就像小狗與主人，經濟是主人，股市是狗，即使狗跑來跑去，最終還是脫離不了主人手，目前小狗已經跑得很前面了，主人明年能跟上嗎?

自三月低點以來，標準普爾 500 指數上漲約 65% 以上，今年迄今標普漲幅接近 16%，那斯達克指數上漲約 44%。而美股暴漲與經濟成長緩慢形成鮮明對比，根據美國勞工部的月度資料，許多小型企業正在苦苦掙紮，超過 1070 萬美國人失業。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，美股因疫情超速發展，一切都太快了，我們用了 33 天時間從高峰跌到低谷，聯準會與美國政府隨即聯手救市，華爾街強調不要跟聯準會作對，8 月 18 日美股主指收復失地，恢復速度史無前例，接著美股又不斷創下新高。

對此，State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，疫情帶來最重要的一點是，股市是一種前瞻性機制。

Michael Arone 稱，這是一整年的主題，投資者一直思考，想知道為什麼在經濟、勞動力市場和財報如此嚴峻挑戰的情況下，股市還能表現得如此強勁，因為股市更多的是關於未來的預期，而不是當前的狀況。

美股明年有回調風險

美股主要指數屢刷新高的背景下，出現網路泡沫以來最大 IPO 熱潮，投資者涉足高風險操作，集中持倉、買賣期權和槓桿化交易所交易基金 (ETF)，散戶投資者的保證金債務達到歷史新高，對股市來說這並非吉兆。

MUFG 聯合銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，經濟衰退最初消息似乎打壓了股市，但經濟復甦的時間要比股市恢復的時間長得多。

Chris Rupkey 指出，唯一的不同是，美股已達到我們幾乎從未見過的水平，2000 年網際網路泡沫爆發以來，這是從未見過估值。如果企業明年要賺大錢，那股市目前位置沒有太大的問題。

Chris Rupkey 預測，美股在明年回落並不令人意外，有可能會出現 10%-12% 回調。

T.D. Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 稱，現在大家都對牛市有很大的期望，但缺點是我們真的能達到嗎? 在世界恢復正常後，疫情熱門股 Peloton (PTON-US) 和 Zoom (ZM-US) 還能持續增長嗎?

新冠疫情讓華爾街資金簇擁居家辦公、遠距教學等科技、防疫類股，遠離航空、遊輪類股。隨著疫苗問世，投資者又開始轉向購買周期股、價值股。

Kinahan 看多明年的休閒娛樂和醫療類股，認為後疫情時代將出現巨大市場需求。