該買去年贏家還輸家？

2020 年代表美國科技與半導體的納斯達克與費城半導體指數分別大漲 43.6% 與 51.1%，遠優於全球股市的 14.3%。展望 2021 年，該繼續重押去年表現最強的科技與半導體類股，並期待複製去年的表現，還是改買漲幅較落後的其他資產？

1. 2020 美股稱王，哪類資產會稱霸 2021？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界、MSCI 新興市場、標普 500 與美銀美林債券系列指數，資料日期: 2021/1/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果從 1992 年開始，每次都可成功猜到隔年表現最佳資產（資產種類只包含上表的已開發股市、新興股市、美股、美國公債、美高收與新興債等六種），則 1992 年底投入的 1 萬元，將成長至 2020 年底的 528 萬元，年化報酬率高達 25.1%。如此亮眼的報酬，也是很多人鍥而不捨想要預測各類資產表現的原因。但從上表可看出，每年各類資產表現根本無邏輯與規則可言，某些資產可能連年大跌或連年大漲，何時轉向根本無法預測。就算是近 10 年看似最容易稱霸的美國股市，若時間拉長至近 29 年，美股表現最佳機率僅 24%，只賭美國股市也非合理策略。

2. 不追贏家，買進輸家更勝一籌

儘管去年表現不代表未來一年表現，但不少人依然採用買進贏家策略，年底時買進當年度漲幅最大的資產，並假設這趨勢會繼續下去。從 1992 年以來，假設投入 100 萬元並每年底換成該年表現最佳的資產（資產種類與前段相同），2020 年底時將成長至 354 萬元，平均每年報酬率為 4.6%。但假設反過來，每年不買進當年表現最好資產，反而買進表現最差的資產，2020 年底時將成長至 528 萬元，平均年化報酬率為 6.1%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數與第一段相同，資料日期: 2021/1/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 不猜誰最好，分散配置全都要

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數與第一段相同，資料日期: 2021/1/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果硬要從各類資產中挑選未來贏家，過去表現最差的更有可能打敗表現最好的。但如果願意放棄找尋贏家的想法，投資績效可以更上一層樓。一樣從 1992 年底投入 100 萬元，假設將資金分散配置於各類資產中（美股 40%、新興股市 20%、美國公債 20%、美高收 10% 與新興債 10%），2020 年底將成長至 829 萬元，平均年化報酬率為 7.8%，遠優於上述的買進去年贏家或輸家策略。與其辛辛苦苦猜測贏家，不如把主要資產全數買進，分散風險的同時也享有更好的報酬。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

怕股市貴？分散配置更安心

擔心美國股市漲勢過大、太貴的人，可透過資產配置的方式，將資金分散於主要資產中，既可降低單一資產下跌帶來的風險，又可避免錯過單一資產進一步漲勢。「鉅亨買基金」為此推出的經典常勝軍，是除了一般的平衡型基金外，同時持有多檔基金但又可避免分開買進與挑選基金麻煩的好選擇。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

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