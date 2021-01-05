2021年亞股投資趨勢 聚焦綠能、價值股、配息股等五大主題

彭博訪調的分析師預測，2021 年亞股將再度打敗美股，與景氣循環息息相關的價值股可望追上科技股，綠能和企業社會責任 (ESG) 概念受到青睞。

彭博調查的分析師預測，隨著疫苗施打擴大，今年 MSCI 亞太股市可望上漲 8%，優於標普 500 預估的 7% 漲幅，此外，中國經濟反彈增強、亞股估值仍低於歐美也帶來助力。

標普 500 指數在今年開年交易日下挫，但 MSCI 亞太指數周二至不受影響。

1. 綠能

受惠於多項政策，投資 ESG 概念股今年可望收成。以再生能源為例，中國、日本、南韓都推動本世紀實現碳中和，美國將迎接對氣候友善的總統上任，印度也計劃在 2030 年之前把非化石燃料比率提高到 40%。這些將鼓舞太陽能和風電概念股。

電動車題材依然火熱，法國巴黎銀行的能源轉型基金 (Energy Transition fund) 便押注電動車供應鏈的基金，包括南韓電池商樂金化學 (LG Chem) 及一些氫燃料電池技術廠商。

日本將在 2030 年代中期之前逐步淘汰汽油燃料車，則讓日本汽車股受矚目。

2. 價值股

過去 10 年表現落後的價值股將捲土重來，本益比或股價淨值比低的股票可望受到青睞，一些投資人已經買進 MSCI 亞太指數鍾的銀行、工業和非必須消費品類股，貝萊德 (BlackRock) 到瑞銀資產管理等基金把東南亞和印度股票，列為復甦交易題材的標的。

3. 科技股

亞洲 IT 類股 2020 年大漲 50%，亞洲價值股表現已經連兩個月優於成長股，但這不代表 2020 年最火熱的科技股就完全失寵。疫情加速帶來的電子商務和遠距工作潮流，代表台灣和南韓的晶片廠、中國的網路公司和資料中心業者，在新一年仍值得期待。

M&G 投資公司把資金投入日本、南韓和中國的遊戲內容開發商。出版「動物森有會」的任天堂去年股價大漲 50%，擁有 PS 遊戲主機的 Sony 也翻揚 39%。菅義偉政府大力推動數位改革政策，將嘉惠日本科技業者。

不過，中國加強監管可能繼續對阿里巴巴 (BABA-US)()，以及騰訊 (0700-HK)、美團 (3690-HK) 的股價構成壓力。

4. 配息股

配息股有機會在 2021 年捲土重來，原因是企業終於願意打開荷包，且銀行業在疫情期間受到的股利限制將放寬。政策利多將嘉惠澳洲、泰國和英國銀行股，新加坡政府若跟進，也將讓配息一向慷慨的新加坡銀行股受寵。

除了銀行股，原物料股 (例如能從大宗商品價格上漲獲益的澳洲礦商) 以及非必需消費品類股也值得期待。

5. 中國去槓桿化帶來長期好處

中國爆發一連串國營相關企業債務違約事件之後，北京當局將再次致力於穩定債務水準，並收緊金融體系的流動性，這對中國券商並非好消息 (中國券商是保證金融資主要來源)，流動性受抑制，也不利科技股雲集的創業板、以及中國許多小型股。

但這些短期痛苦過去後，去風險趨勢可望提高中國銀行業的資產品質，有利股價後市。

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