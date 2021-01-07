美民主黨拿下參院 誰是大贏家？

訊息快遞：

截至台灣時間 1 月 7 日早上 11 點，美國喬治亞州參議員補選已經開完 98% 選票，代表民主黨的 Jon Ossoff 與 Raphael Warnock 分別領先對手 3.5 萬與 7.3 萬票。若兩人順利當選將幫助民主黨奪下參議院主導權，有利拜登政策實施，直接受惠的美國小型類股、乾淨能源類股、基礎建設類股也都快速反應，昨日分別上漲 4.21%、11.19% 與 4.97%。

鉅亨買基金觀點：

1. 利多：2000 美元支票、基建投資

民主黨同時掌控白宮與參眾兩院，將有利拜登選前政見實施。預料每人 2,000 美元支票、對地方政府紓困將是第一優先，前者將刺激消費進一步成長，後者則有助穩定勞動市場。基礎建設與乾淨能源政策將是第二順位，而這類政策中，倚靠行政命令就能達成的修改能源排放標準與提高可再生能源發電量佔比等實行速度較快，需要國會通過的基礎建設與乾淨能源投資則所需時間較長，通過難度也較高。

2. 利空：加稅、加強監管

拜登政見中較不受市場喜愛的是加稅與加強監管。加稅部分可分為提高富人所得稅與企業稅兩部份，但富人定義是年收入 40 萬美元以上者，對大部分民眾都無影響，且提高富人邊際稅率對削減貧富不均有幫助，並非利空；而企業稅部份，可能將企業稅率從 21% 調回 28%，對企業獲利影響屬於一次性，短期不利股價。加強監管主要集中在有壟斷地位的科技公司，可能影響層面較集中，並非所有公司都會受害，部份公司甚至將受惠（假設蘋果不能在自家平台販售自家產品，其他軟體開發商將受惠）。

3. 促使類股輪動，小型股與週期股繼續領漲

從幾項拜登政府可能實施且對市場會有影響的政策來看，利多與利空政策集中在不同產業。以小型股與週期股為例，大規模財政刺激與額外紓困，有利勞動市場復甦、所得增加與消費成長，並進而推升兩者股價。乾淨能源相關類股，則在美國政府能源政策與標準的改變下，每年都可望搶下更多市場份額，前景看好。而去年表現亮眼的科技類股，則是少數較可能被影響的類股，進行中的反壟斷調查，加上不斷加強監管與稅收的呼籲，都是股價潛在不利因素。

投資策略：美國經濟前景佳，看好小型與政策受惠類股基金

相較於受疫情影響而陷入經濟衰退的 2020 年，在疫苗順利研發、財政刺激政策不斷、利率維持低檔下，未來數年美國經濟成長率都有機會維持在 4% 以上。而順應景氣周期的美國小型股與受惠於長期政策轉變的乾淨能源相關類股，都是長期看好標的。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

>> 法巴能源轉型股票基金 C (美元)

>> 百達 - 環保能源 - R 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00