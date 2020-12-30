「鉅亨好日子」3.0登場 退休理財更貼近市場趨勢

今年全球經濟受到肺炎疫情嚴重衝擊，但主要股市指數卻在困境中頻創歷史新高，除了低利率政策帶來充沛資金，疫苗可望進入量產也為經濟復甦帶來信心。投資市場充斥多空因素，退休理財工具更要順勢調整。由「鉅亨買基金」規劃的「好日子」退休理財專案，因應投資新趨勢推出 3.0 版，不僅新增多家境外基金重量級品牌之基金可供選擇，各式投資組合的配置策略也進行調整，將更貼近市場脈動。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，退休理財是一項長期的財務規劃，但投資市場瞬息萬變，退休理財產品也應該跟上投資趨勢，才能更快達成理財目標。「鉅亨好日子」3.0 版退休理財專案，除了精選 12 家境外知名基金品牌之優質基金，考量到全球經濟 2021 年可望步出衰退，重回復甦軌道上，也對投資策略進行更有效率的調整，將股票型基金納入各式投資組合內，並依各種風險屬性的需求配置不同的比例，讓退休理財能更貼近市場趨勢，以提高投資效率及目標達成率。

「鉅亨好日子」這次精選 12 家境外基金知名品牌，包括聯博、摩根、貝萊德、摩根士丹利、法巴、瑞銀、鋒裕匯理、NN(L)、美盛、先機、安本及荷寶等 17 檔成立超過 5 年之優質基金，並依報酬率與波動度高低，提供「衝刺好日子」、「發展好日子」及「守護好日子」三種投資組合，投資人選擇其中一種投資組合後，再進一步從中挑選 3 檔基金，即可完成個人化的退休投資組合。

張榮仁指出，「鉅亨好日子」是強調資產配置的組合式理財計劃，與目前市面上多以單一基金做理財規劃，更能避免風險集中的問題。除了分散投資風險，「鉅亨好日子」還有另一項特色，就是首創單筆加定期定額「1+1」投資機制，單筆加定期定額方式，比起單純的定期定額，不僅贏在起跑點，後續再透過複利效果，累積財富的效率更能加倍。

根據「鉅亨買基金」的資料統計，「鉅亨好日子」自去年八月推出至今，以積極型的「衝刺好日子」的申購金額佔比最高，超過整體銷售金額的 5 成；以年齡層觀察，仍以 41 至 60 歲區間達 6 成的投資人最多，不過 40 歲以下也有 3 成。張榮仁認為，好日子投資計劃除了可做退休準備，也適合一般投資作為資產增值使用。投資人在 2021 年 6 月底前申購「鉅亨好日子」投資組合，不僅單筆及定時定額皆享零手續費，且定期定額零手續費優惠期長達 3 年，建議投資人可趁此優惠方案，為自己建置優質的投資計劃。

資料來源：鉅亨買基金; 資料日期：2020/12/29

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