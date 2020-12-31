寧德時代奪2020年1-11月 電動車用電池用量冠軍

南韓 LG 集團引以為傲的 LG Energy Solution，在 2020 年 1 至 11 月的電動車用電池用量統計，敗給中國寧德時代 (CATL)(300750-CN)、在全球市占拿下第二。

南韓《中央日報》週四 (31 日) 報導，根據 SNE Research 於 31 日公布的調查結果，LG Energy Solution 在 2020 年 1 至 11 月的電動車 (含 EV、PHEV、HEV) 用電池使用量達 26.4GWh(吉瓦時)、占全球總使用量的 22.6% 拿下第二。

中國寧德時代則是寫下 28.1GWh 的紀錄，在所有電動車用的電池使用量拿下 24.2% 的全球市占，穩坐龍頭寶座。

LG Energy Solution 在 2020 年 3 月，首度在全年的電池用量統計奪下第一，直到 8 月為止都屹立不搖。然而邁入 9 月之後，中國寧德時代又再度奪下第一，到 11 月為止都守住龍頭地位。

寧德時代在中國政府的全面支援下，從 2017 年至 2019 年、連續三年於電動車用的電池領域獨霸全球。

寧德時代與 LG Energy Solution 在電動車用累計電池用量的差距，也從 2020 年 9 月時的 0.3GWh、於同年 11 月擴大到 1.8GWh。

自從 2020 年下半年起，寧德時代就供應電池給特斯拉 (TSLA-US)，使用在中國市場銷售的 Model 3。中國政府宣布電動車的補助延長兩年，也讓寧德時代受惠不少。業界人士認為，寧德時代在中國電動車用電池市場約拿下 5 成市占，然而在作法偏頗的補助政策下，預估該公司在中國的市占率將繼續攀升。

2020 年 1 至 11 月期間的其他名次方面，日本 Panasonic(6752-JP) 以 22.3GWh(19.2%) 的成績拿下第三、三星 SDI 以 6.8GWh(5.8%) 的成績排名第四、SK Innovation 以 6.5GWh(5.5%) 的成績排名第五。SK Innovation 積極在海外投資增設工廠，電動車用電池累計用量是去年同期 (1.9GWh) 的約 3.4 倍、市占也增加 2.9 倍。

SK Innovation 在 10 月、11 月連續兩個月，在電動車的電池用量超越三星 SDI。LG Energy Solution 的 1 至 11 月的累計電動車用電池用量是去年同期 2.4 倍，三星 SDI 是去年同期的 1.7 倍。南韓三家電池公司的累計市占達 33.9%，是去年同期 (16.6%) 的兩倍之多。