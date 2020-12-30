〈陸股盤後〉熱錢到處竄 創業板勁揚逾3% 創5年新高

美元指數貶破 90 大關，資金瘋狂湧進新興市場，利多消息帶動亞股走勢，周三 (30 日)A 股開高走高，三大指數終場收在最高點。白酒、金融扮起領頭角色，加電子族群助功，刺激創業板指出現久違的大漲行情，指數更一舉創下 5 年新高。

盤面上，煤炭、白酒、非鐵金屬、電池、金融、航太航空等漲幅較大；造船、電信、水泥、裝修、文化傳媒等逆勢走弱。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 1.05%，重新站上 3400 點整數關卡，報 3414.45 點；深證上漲 1.66%，報 14201.57 點；創業板指大漲 3.11%，站上 2900 點整數關卡，創下 5 年新高，報 2900.54 點。今日滬深兩市合計成交 8470 億人民幣，日減 1.5%。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 64.4 億元，其中滬股通買超人民幣 56.55 億元，深股通買超人民幣 7.85 億元。

產業消息

寧德時代宣布斥資 400 億人民幣在中國三個地區投資鋰電池項目，券商紛紛上調其中目標價，利多消息帶動相關個股出現漲停潮，西藏城投、永興材料、孚能科技、智慧能源、格林美等十多檔個股漲停，寧德時代飆漲 10.39%，市值在盤中一度突破 8000 億人民幣。

法人觀點

山西證券表示，長期來看，未來資本市場將納入更多的科技公司，進而帶動 A 股保持較高速度的成長。從中線來看，資金面偏向穩定寬鬆，總體經濟復甦強勁，企業槓桿率處於較高水準，延續之前對 A 股走勢的樂觀看法。

國泰君安表示，從 11 月起的跨年行情，目前仍在持續進行中。由於貨幣政策維持中性，本波跨年行情斜率將更緩，但時間可持續更久，各類股將以輪漲方式慢慢推升大盤走揚。

