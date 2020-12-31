【統一投信】2021債市：整體環境有利資金流向新興市場債

統一投信表示，短期有疫情再度擴散與病毒變異隱憂、就業市場轉弱衝擊消費信心及美中緊張關係升溫，令市場受壓持續震盪，但展望 2021 年債市表現，英國脫歐達成協議，美國新一輪刺激方案完成簽署，隨著疫苗施打在全球啟動，搭配基本面復甦態勢延續等利多，推升市場風險愛好，對新年度的景氣及市場情緒保持審慎樂觀，金融市場表現預期偏正面。

統一新興市場債券基金經理人涂韶鈺表示，預期 2021 年全球經濟復甦方向不變，在聯準會低利率政策轉向前，美元走弱趨勢不變，固定收益投資者仍有追逐收益需求，新興市場受惠利差優勢及貨幣升值趨勢具有吸引力，看好基本面佳的新興亞洲，以及收益率高的拉丁美洲。

個別區域方面，涂韶鈺表示，新興市場以中國基本面最強，雖然目前美中關係未見和緩，但在拜登就任美國總統後，地緣政治風險有機會相對趨緩。根據世界銀行最新報告，維持對中國今、明兩年經濟正增長的預期。穩健的基本面搭配人民幣升值態勢不變，估計中長期可持續吸引資金流入。

印度 2020 年 GDP 增速雖深度衰退，但 2021 年料將強力反彈，中國與印度將為全球經濟成長挹注強勁成長動力。印尼近期雖因新冠疫情惡化拖慢復甦，但印尼政府已提撥 25.8 億美元資金用於大規模疫苗接種計劃，有助 2021 年經濟恢復強勁增長。此外，美國近期將多個亞洲國家列為匯率操縱國與觀察名單，預期明年 3 月至 4 月間美國再次公布名單後，新興亞洲貨幣可能出現一波升值潮。

受惠於中國拉動新興市場廣泛需求，高度依賴能源與原物料的拉丁美洲也可望隨著景氣回溫，且貨幣有升值空間，加上拉美地區信用利差相對豐厚，看好巴西、墨西哥、哥倫比亞與祕魯等。

投資策略上，涂韶鈺指出，儘管明年整體環境向好、資金寬鬆是兩大利多，但在疫情衝擊後，不同區域、企業復甦力道不一，仍不可忽視違約風險，信用評等分化將持續，看好財務健佳的產業領頭企業、收益率佳的投資等級債等。

產業方面，短期內油價或難以擺脫震盪格局，中長期回穩可望隨實體需求復甦，能源、原物料族群以具備產業領先優勢、受政策隱性支撐者為主。中國房地產市場在政府維穩及遏制房地產金融化、泡沫化的政策方向下，未來整體行業成長增速將保持緩步降溫，行業整併、汰弱留強趨勢持續加速，地產業相對看好區域政策支持力度較高、規模較大和財務體質較穩健的房企。

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