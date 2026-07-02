鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 18:31

貨幣政策牽動全球債市與匯市的敏感神經，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪今 (2) 日表達與目前市場主流截然不同的獨到觀點。他表示，渣打對於債券與利率的基本立場，與目前金融市場多數人所反應的再升息 1 至 2 碼預期，存在著相當大的落差。渣打認為，美國聯準會的下一步行動應該是降息，而非升息。目前的鷹派言論只是聯準會在市場「買時間」的拖延戰術，有意藉適度的金融緊縮來讓通膨降溫，而不急於立即採取升息行動，預計進入第四季後，聯準會的整體態度就會轉趨明朗。

在明確的降息預估前提下，債券市場的配置策略便顯得至關重要。劉家豪指出，渣打在債券配置上相對偏好短天期債券，特別是三到五年期的標的。背後的邏輯在於，一旦未來降息預期成真，短天期利率將會率先出現快速下降，此時投資人除了可以穩穩賺取目前維持在較高水平的票息收益之外，隨著殖利率下滑、債券價格上漲，短天期債券還有很大的機會為投資人創造額外的資本利得，可謂是進可攻退可守的優質選項。

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除了美債與成熟市場債券外，新興市場債券同樣具備吸引力。劉家豪表示，渣打目前看好新興市場當地的本幣債。雖然從目前的國際匯市來看，美元依然維持相對強勢，但渣打認為這只是一個維持高利環境的必經過程。隨著美國經濟與其他區域的差距縮小，以及 Fed 貨幣政策在下半年逐步明朗化，新興市場本幣債的殖利率優勢將會吸引長線資金回流，為資產配置提供多元化的分散效果。

在外匯市場，美元短時間內的強勢格局預期將隨後出現重新回落。劉家豪解析，由於先前市場已經過度反應了聯準會的升息預期，導致美元指數一度強勢衝上 100 大關。但預估 Fed 的下一步實質舉措是降息，美元指數在短時間內衝高走強之後，未來預期將會重新回落至 98 的水準。