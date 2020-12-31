【先進全球投顧】全球市場回顧與展望

2020 年總體經濟回顧

2020 是個令人難忘的一年。全球市場因為一個未知的病毒先是從多頭市場走入空頭，再用最快的速度自谷底爬向高峰。

股票市場中，那斯達克指數可以說是今年度全世界市場最重要的指標。2019 年年底至 2020 年年初疫情於中國爆發，當時市場並未確實反應，美國市場於 2 月初創下當時的歷史新高。2 月中之後，全球開始出現零星案例，最後月底於西班牙爆發，正式引發市場崩跌。3 月份全球市場應聲重挫，疫情爆發導致雪崩式的下跌，並將市場拖入熊市。

債券市場當時也因為各國紛紛宣布鎖國及疫情的爆發而下挫，主要原因來自各國為控制疫情而制定鎖國政策。當時市場傳出許多公司可能因此而違約的訊息，使得市場陷入恐慌，也因此導致市場中流動性發生問題。許多債券型基金報價出現不對等的情形，導致淨值失去參考價值。不過恐慌到了極致，全球市場開始祭出救市行動，美國聯準會實行無限量化寬鬆政策使得市場開始出現練續性的買盤，股債市場也終於在當時打底，拉出長下引線，並於後續出現報復性的反彈。

所有產業中，於本次疫情中受惠的無非是科技業。也因此，科技股為重的那斯達克指數領先全球創下歷史新高。許多以科技業為主的國家如台灣、南韓也成為了本次疫情中的閃耀之星。遠距教學與遠距辦公的需求引燃消費性電子產品及網購需求，因此電子零組件上下游廠同時受惠，Amazon, Paypal, Apple… 等公司漲勢皆超越大盤指數許多。那斯達克指數自 3 月最低點反彈至本月 30 日報酬為 94.076%。以傳統產業為主的道瓊工業指數漲勢便相對落後，不過在市場中擁有輝瑞疫苗後，亦使得該族群類股漲聲響起，十一月份正式向上突破歷史高點。

歐洲國家便沒有那麼幸運。觀光產業凋零、汽車產業緩慢復甦使得該地區股票指數剛回到二月低點位置附近，即便實行低利率政策，由於產業結構問題，依舊使得該地區指數遲遲無法走向新高。好在年底歐洲地區一大利空因子消散，英國脫歐協議最終於聖誕節前夕通關，使得英國及歐盟國家免於硬脫歐所產生的嚴重傷害。

外匯市場方面，美國大規模的低利率政策及財政支出使得美元下跌趨勢確立。美元指數持續朝著 2018 年最低點位置前進。在美國聯準會尚未宣布貨幣政策改變前，美元下跌機率較高，熱錢效應延續，為來亞幣及歐元相對美元升值機率高。

展望 2021 年，美國市場各大指數皆創下歷史新高，未來疫情透過疫苗若控制得當，漲勢依舊可期。歐洲國家由於通縮風險，未來負利率政策恐怕仍得持續一段時日，汽車產業可能成為該地區率先脫穎而出的焦點。亞洲市場方面，聚焦於基期較低的中國市場。下任美國總統確定由總統當選人拜登接任，即便世界反中情緒甚高，但拜登在外交手腕上應相對現任川普總統較為溫和。同時，中國與歐盟於近日達成階段性的新貿易協議，旨於減少歐洲企業進入中國市場的投資限制，而中國也可望拿到進入歐洲能源市場的門票，對於雙方國家而言，互為美事。總結而言，我們平安的度過了市場劇烈震盪的一年。疫情可望於 2021 年下半年結束，傳統產業基期低可望落後補漲，科技類股循著景氣擴張亦將持續上揚，市場多頭格局未變，順勢而為將是 2021 年操作的核心策略。

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