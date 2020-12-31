【野村投信】台股資金行情可望一波到底走到農曆年

焦點訊息：

台股封關倒數計時，漲價概念股噴出，包括航運、DRAM、面板、工業用紙、車用電子等族群火力全開，盤面百家爭鳴，今年以來台灣加權股價指數累計大漲 2691 點，漲幅超過二成，收在 14687.70 點，再創收盤歷史新天價。

美國總統川普 27 日簽署紓困金法案，兩黨纏鬥多時的經濟振興方案即將靴子落地，預期民主黨拜登正式接掌白宮後，可望將有更多刺激景氣復甦法案陸續出爐，對於穩定市場多頭信心再注入強心針。

經理人觀點：

台股資金行情可望一波到底走到農曆年：

由於各國政府強力作多，縱然英國傳出變種病毒，歐美疫情也有惡化的趨勢，但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，今年年底一反往常，結帳行情並不明顯，法人並未明顯出脫調整持股。我們觀察到台股資金出現由電子輪動轉往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情也可望受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆年。

航運題材為景氣復甦的預期心理，產業並未全面邁向上升週期：

短期盤面焦點由航運族群獨領風騷，但是我們認為這乃是因為供需失衡與人為因素導致的補庫存心態所導致，產業並未邁向全面復甦，超額供給的狀態須等到 2021 年之後才可望好轉，也因此我們判讀這波航運行情是屬短期現象。

看好低基期產業與轉機題材：

展望 2021 年，經濟復甦的力道將會加速，市場對於通膨的心理預期雖然尚未傳導到終端消費，但是在晶圓代工、記憶體、IC 設計與被動元件等產業族群都已經看到漲價效應；展望明年，我們相對看好低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業，其中尤其首選家電與汽車產業。

家電產業受惠於疫情的影響，導致終端消費者對於居家品質有所提升，也因此是典型的『宅經濟』受惠族群。而汽車產業歷經 2 年的產業調整，明年實質營收與獲利可望恢復正增長，再加上中國推行的十四五規畫對於新能源車祭出的補貼政策，我們預期這個產業族群將挾基本面與政策面雙重利多加持而有所表現。

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