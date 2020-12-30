資金浪潮推一把 境外股債基金前10強由股票基金包辦

全球股市大好，股票基金跟著大獲全勝，統計今年境外股債基金，績效前 10 強清一色為股票基金，且報酬率相當傲人，單年度報酬率從 70% 至 184% 不等。從分類來看，資訊科技股票型基金共 6 檔入榜，其次為 2 檔美國股票基金。

另外，環球股票基金的 PGIM JENNISON 全球股票機會基金，與替代能源基金的法巴能源轉型股票基金，也憑著團隊選股繳出超額報酬，擠進年度績效前 10 強之列。

PGIM JENNISON 團隊指出，從全球主要經濟指標預估來看，低利政策讓市場資金充沛，有助於明年經濟持續緩步復甦，而景氣、通膨與就業狀況為各央行明年的主要關注焦點，在這些數據尚未同步出現鮮明好轉前，不至於見到央行改變利率政策方向，意即不用擔心利率調整風險會在短期內發生。

整體而言，明年的投資基調仍為股優於債，歷史經驗顯示，PMI 趨勢與股票、債券總報酬走勢呈高度相關，目前處於景氣復甦成長且趨勢確立，股票報酬優於債券的情況將持續，且隨著成熟國家和新興市場的經濟成長差距擴大，配合弱勢美元趨勢，可望吸引資金回流新興市場。

PGIM JENNISON 團隊分析，今年新興市場的成長性主要是由估值所帶動，隨著增長反彈幅度來到一定水準，明年的新興市場企業獲利成長將成為推動股價揚升關鍵，搭配經濟復甦與較低基期，可預期企業獲利有望來到近 10 年來最樂觀預估。

但要注意的是，市場的投資風格可能隨之出現轉變，未來資金可望率先回補股價被低估的價值型類股，而非如今年以成長型類股為領漲股。