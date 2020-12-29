佳能續搶攻影像視訊產品市場 明年營收占比將擴增至35-40%

在消費型數位相機 (DSC) 市場遭智慧型手機重擊後，曾為國際品牌大廠代工的佳能 (2374-TW) ，已完成裁撤並清算江西九江廠，在東莞的寮步廠也調整為最適規模，董事長曾明仁今 (29) 日法說會中指出，預期今年已為營運谷底，明年將以 360 度影像及視訊會議相關產品為發展主軸，營收占比將達 35-40%。

同時，曾明仁指出，佳能今年營收中，消費型數位相機生產占比仍占 22-23% ，但預計 2021 年將下降至 12%。

在 DSC 市場興起的年代，佳能曾為包括韓國三星、日本 Nikon、卡西歐等國際品牌大廠代工消費型數位相機，但多鏡頭智慧型手機強力席捲市場，佳能尋求在光學的核心技術力求轉型，如今年以 360 度影像及視訊會議相關產品為營收大宗產品，占營收 30-35%，預計明年將進一步提高至 35-40%。

同時，佳能也在佳能布局工業設備視覺、前端運算、車用及光學元件產品布局中，已完成裁撤並清算江西九江廠，在東莞的寮步廠也調整為最適規模，其中部分閒置資產可出租獲取收益，在新北市五股也設立小型生產線。

佳能由 DSC 生產持續進行轉型，但營運已連虧 11 季，今年累計前三季營收 24.89 億元，毛利率 16.42%；稅後虧損 4.01 億元，每股虧損 1.42 元。