南豐、榮錦驚傳跳票 國銀踩20億元授信地雷 暫時不會抽銀根

成立超過 46 年的國內老牌企業南豐工業、與其母公司榮錦塑膠，今 (29) 日驚傳跳票，據了解，共有十幾家銀行踩到聯貸授信地雷，合計潛在損失達 20 億元，其中台企銀 (2834-TW) 為聯貸主辦行，銀行團高層表示，由於此案子擔保率有 6 成多，會先提列備抵呆帳，暫時還不會抽銀根。

榮錦塑膠公司長期深耕外銷市場，本業經營已逾 40 年，銷售足跡遍佈歐、美、亞洲等主要國家。業務合作夥伴包括跨國大型咖啡連鎖門市企業，可說是台灣從事塑膠冷飲杯外銷的龍頭廠商。

南豐工業從事塑膠容器及塑膠板材製造買賣業務，主要銷售客戶包括五十嵐、橘子工坊、乾杯、日出茶太和韓國貢茶等飲品連鎖店，銷售據點遍及全國，在冷飲外帶塑膠容器市場占有一席之地。

兩家母子公司皆在 2019 年由台企銀統籌主辦聯貸案，其中，南豐聯貸 7.5 億元 5 年期聯合授信案，聯貸銀行團包括農業金庫、高銀、一銀、台中銀、元大銀、兆豐銀等；而榮錦的部分，原規畫籌組的聯貸目標為 11.2 億元，最後全體參貸銀行核貸總金額達 16.5 億元，超額認購約 47.32%，參貸行包括第一銀行、全國農業金庫、台灣銀行、華南銀行、台中銀行、高雄銀行、板信銀行、上海銀行。

銀行團高層表示，這兩家關係企業的貸款金額合計超過 20 億元，據了解，擔保率有 6 成多，根據以往經驗，會先觀察並提列備抵呆帳，暫時還不會抽銀根。