華晶科轉型效益發酵 前三季純益增48% EPS 0.46元

華晶科 (3059-TW) 經歷多次轉型，產品自數位相機發展到醫療、物聯網及安控領域，華晶科今 (27) 日公布最新財報，第三季稅後純益爲 4145 萬元，年增 8.35%，每股純益 0.16 元；前三季稅後純益 1.23 億元，年增 48.43%，每股純益爲 0.46 元。

華晶科轉型以醫療產品受需求強勁帶動表現最突出，許多開發新案將在第四季起展現效益。

華晶科第三季營收 16.15 億元，毛利率爲 22.08%，年增 5.12 個百分點，稅後純益 4145 萬元，年增 8.35%，每股純益 0.16 元；前三季營收爲 42.53 億元，毛利率爲 24.04%，年增 7.78 個百分點，稅後純益 1.23 億元，年增 48.43%，每股純益爲 0.46 元。

華晶科產品開發發展到醫療、物聯網及安控，醫療產品以自身光學技術及鏡頭生產的拋棄式內視鏡醫療產品為主，應用包括支氣管鏡、咽喉鏡、十二指腸鏡、腸胃鏡等開發，其中支氣管鏡、咽喉鏡已在出貨，十二指腸鏡也小量出貨中，腸胃鏡則在開發中，目前已是客戶主要供應商。

華晶科近幾年以「The Eyes for AIoT」為核心技術進行轉型，就產品別來看，今年上半年 OEM 業務佔華晶科營收比重從去年同期的 35% 降至 34%，醫療產品佔比從去年同期的 32% 上升至 33%，車用從去年同期的 9% 上升至 14%，ISP 從去年同期的 7% 上升至 9%，相機、鏡頭占比則由去年同期的 17% 降至今年 10%。