壓力測試過關！美大型銀行獲准有條件執行庫藏股 高盛、大摩領漲

美國銀行股週一表現優於大盤，高盛 (GS-US)和摩根士丹利 (MS-US) 引領漲勢，主因美國聯準會 ( Fed) 上週表示，壓力測試結果意味銀行產業可能恢復新冠疫情爆發以來首次執行庫藏股。

高盛週一上漲 6.13% 至 256.98 美元，刷新 52 週高點；摩根士丹利上漲 5.69% 至 67.83 美元，為 2007 年 9 月以來最高點。相比而言，不含高盛和摩根士丹利的 S&P 500 銀行子產業上漲 3.1%。

Fed 表示，美國的大型銀行有足夠資本可承受短暫、急劇經濟下挫造成的逾 6000 億美元損失，也可撐過適度但較長期的低迷，且現在可承諾派發股利並以有限的基礎上執行庫藏股。

今年稍早，由於新冠疫情爆發，Fed 禁止銀行執行庫藏股以協助銀行建立資本儲備。

這是 2020 年第二次銀行「壓力測試」，也是 Fed 自 2007-2009 全球金融危機爆發以來，首次在一年內進行兩次壓力測試。

Piper Sander 分析師 Jeffery Harte 表示，Fed 的決定比許多投資者預期還要早來到，並暗示摩根士丹利和高盛投資者可能比大多數產業更等著執行庫藏股。

「整體而言，Fed 推算大型銀行能在 2021 年第一季執行庫藏股，這對銀行業來說是大利多。」

至於高盛，Harte 指出，投資者在疫情期間原本更加擔心該銀行的股息前景。「大眾對高盛的看法相當正面的大變動，原本大眾還擔心高盛恐難以維持股息，結果現在變成高盛執行庫藏股的能力超越同業。」

Keefe, Bruyette & Woods 交易部門主管 R.J. Grant 表示，Fed 的決定比預期更早來到，且這結果也比總體預期還好。「大眾大致上本以為 Fed 還會維持限制一兩季。」他認為，投資者偏好摩根士丹利和高盛是因為估值相較便宜。

根據 Refinitiv 的數據，高盛預估本益比 9.9 倍 (即將現行股價與分析師對未來 12 個月的 EPS 預期相比) 遠低於產業中值 12.9 倍，而摩根士丹利本益比 12.3 倍也是低於中值。

同業中，摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.8%、花旗 (C-US) 上漲 3.7%，以及美國銀行上漲 3.7%。

與此同時 S&P 500 下跌 0.39%，係因英國預計脫離歐盟前夕，發現新冠病毒變異且更具傳染性，致使數個國家對英國關閉邊境，投資人趕忙遠避風險。