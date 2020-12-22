花旗分析師：PC需求有望持續至明年 上調戴爾目標價至90美元

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，許多企業推行在家辦公措施以應對疫情，也促使個人電腦 (PC) 需求旺盛。美國 PC 大廠戴爾 (DELL-US) 因此受惠，近期股價表現強勁。花旗硬體分析師 Jim Suva 認為，PC 需求有望持續到明年，戴爾後市表現可期。

Suva 將戴爾列為其 2021 年的主要精選股票名單中，他認為，隨著今年購物季期間，PC、平板電腦、攝影機、可穿戴設備和蘋果產品等許多產品的需求超出預期，顯現出人們消費能力復甦，並將持續更長的時間，且有望在 2021 年上半年再度增強。

Suva 指出，戴爾的近期 PC 業務有望得到推升，主要受惠於下半年企業需求的回升。另外，戴爾分拆旗下雲端軟體商 VMware 的股權，將能使戴爾獲得約 100 億美元的特別現金股息，讓該公司得以償還債務。

Suva 將戴爾的目標價從 82 美元上調至 90 美元。戴爾股價在週一 (21 日) 收漲 0.19% 至 73.06 美元。

據市場調研機構 IDC 先前的報告，隨著新冠肺炎疫情的爆發以及有部分國家出現第二波疫情，推升了遠距工作和線上學習的需求，也促使 PC 市場在今年第三季出現強勁的兩位數成長。

報告中顯示，包括桌機、筆記型電腦和工作站在內的傳統 PC 市場，今年第三季在全球出貨量較去年同期增長 14.6% 至 8130 萬台，創下 2010 年以來新高。其中，戴爾市佔率達到 14.8%，位居第三，出貨量則小幅縮減 0.8% 至 1199.6 萬台。