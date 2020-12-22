特斯拉正式入標普 投機者閃退 首日下挫6.5%

特斯拉 (TSLA-US) 正式納入 S&P 500 指數，但其初登場卻不太好看。

特斯拉週一大跌 6.5%，收 649.86 美元，係因先前已預期該股票將納入 S&P 500 指數而買進的投資者趁此兌現，並在蘋果 (AAPL-US) 將推動自家電動車生產的消息出來後，跌至盤中低點。

特斯拉在 S&P 500 指數中的權重為 1.69%，排名第五大，而以市值排名則為第六大 (將 Alphabet 的股票類別均納入計算)。

特斯拉今年表現優異，而納入 S&P 500 指數更是歷史性事件，在馬斯克 (Elon Musk) 的領導下，電動車需求與日俱增，特斯拉已經連續 5 季獲利。不計週一，今年迄今特斯拉股價飆漲 730% 以上，推升其市值至 6580 億美元以上 (S&P Dow Jones 使用浮動調整後的市值，而非直接數額)。

該指數納入特斯拉是史上影響力最大的一次，可能也是最戲劇性的一次。

投資者 (含被動基金經理人和使用 S&P 500 為基準的主動經理人) 在納入前的最後一段時間均爭先恐後的搶入特斯拉股票，上週五特斯拉漲近 6%，收盤登上史上最高點每股 695 美元，單日成交量超過 2 億股，是 30 日平均交易量的 4 倍。

然而，交易者認為，投機者也對特斯拉股進行短線交易，所以可能在正式納入當天就撤退。許多投資者也相信，特斯拉股價已經完美定價，現在到年底已缺乏催化劑，可能容易受到拋售的影響。

路透週一下午報導，蘋果 (AAPL-US) 目標 2024 年生產一款可能內含「下一等級」電池技術的車輛。

特斯拉交易價格是預估本益比 186 倍，成為有史以來 S&P 500 最貴的成分股，但其對 S&P 500 價值的影響力卻比許多人先前預期還要小。標普道瓊高階指數分析師 Howard Silverblatt 表示，S&P 500 的 2021 年 P/E 比僅自 22.3 上升至 22.6。

與此同時，Silverblatt 指出，由於特斯拉不派發股息，S&P 500 的股息收益率自 1.56% 下降至 1.53%。

以 S&P 500 的表現來說，高成長股可能會推動指針，特斯拉股價每移動 11.11 美元，S&P 500 就會變動 1 個基點。



高盛先前估計，如果特斯拉全年均為成分股，那麼 S&P 500 總收益就會上升 2 個百分點。S&P 500 今年迄今上漲約 14%。