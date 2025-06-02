烏克蘭稱發起大規模襲擊 俄羅斯34%戰機被摧毀 俄方回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-02 08:07

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烏克蘭安全局內部人士透露，烏克蘭代號「蛛網」的特別行動，歷時 18 個月策劃，成功摧毀 41 架俄軍戰略轟炸機。此次行動由總統澤倫斯基親自協調，安全局局長馬柳克率隊直接實施。

烏克蘭稱發起大規模襲擊，俄羅斯34%戰機被摧毀。（圖：Shutterstock）

知情人士表示，這個行動在後勤保障方面極具挑戰性：先通過秘密渠道向俄羅斯境內輸送 FPV 無人機，無人機被隱藏於卡車裝載的木質結構頂棚下，待命期間保持靜默，最終通過遠程啟動，發動打擊。

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烏克蘭安全局消息人士說，所有參與行動人員均已安全返回烏克蘭，俄方所謂破壞分子落網之說純屬假消息。

烏克蘭國家安全局周日（1 日）在社交媒體上正式宣布，對襲擊西伯利亞地區俄羅斯轟炸機基地，俄羅斯主要機場中約 34% 戰略轟炸機遭攻擊。

烏克蘭安全局初步估算，此次「蛛網」特別行動使俄方戰略航空兵損失 70 億美元。

澤連斯基隨後在社交媒體上發文稱，當天馬柳克向他匯報，成功實施代號「蛛網」的特別軍事行動，重創俄羅斯戰略航空力量。

俄羅斯國防部周日通報，當天烏克蘭當局使用 FPV 無人機對摩爾曼斯克州、伊爾庫茨克州、伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的機場發動恐怖襲擊。

俄羅斯國防部表示，位於伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機場抵禦了所有恐怖襲擊。在摩爾曼斯克州和伊爾庫茨克州，由於 FPV 無人機從鄰近機場地帶發射，導致多件航空裝備起火。