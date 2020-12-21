國安需求 中國推出「外商投資安全審查辦法」

周日 (20 日) 陸媒報導指出中國國家發展改革委、商務部聯合發布「外商投資安全審查辦法」。此「辦法」將對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查。推出此「辦法」是符合國際通行做法。

當中也規定，香港、澳門和台灣投資人進行投資，影響或可能影響國家安全的，也依照本辦法的規定執行。而「辦法」將於公佈之日起三十日後正式施實。

根據「外商投資安全審查辦法」規定，對下列範圍內的外商投資進行安全審查：

投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資；

投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源、重大裝備製造、重要基礎設施、重要運輸服務、重要文化產品與服務、重要信息技術和網際網路產品與服務、重要金融服務、關鍵技術及其他重要領域，並取得所投資企業的實際控制權。

根據「外商投資安全審查辦法」，中國將建立外商投資安全審查工作機制，工作機制辦公室設在發改委，由發改委、商務部為主體，進行外商投資安全審查的日常工作。

(圖片: AFP)

「外商投資安全審查辦法」規定適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程序、審查決定監督執行和違規處理等，進一步提高審查工作的規範性、精準性和透明度，盡可能減少對外商投資活動的影響，保護外商投資積極性和合法權益。

中國商務部強調，「實施外商投資安全審查，不是搞保護主義、更不是開放倒退，主要目的是適應推動形成全面開放新格局的需要，健全對外開放安全保障體系，在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險，為更高水準對外開放保駕護航。」

