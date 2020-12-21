〈陸股盤後〉電子復仇記 外資掃貨 創業板指狂飆近4%

周一 (21 日)A 股低平走低後，由科技股扮演領頭羊急拉走揚，刺激三大指數紛紛上漲，均收在接近今日最高點的位置。

美國將中芯納入實體清單，但對投資人信心打擊有限，科技類股大多走揚，而中芯 A 股走勢也脫離盤中重挫 4% 的低點，收盤下滑 1.3%。

在買盤的推升之下，今日滬深兩市成交金額明顯擴大，合計成交人民幣 8647 億元，日增 12%。

盤面上，刀片電池、MLCC、第三代半導體、材料、航空、化肥、玻璃等族群漲幅較大；電信運營、珠寶、民航機場、旅遊酒店、工藝商品則下滑。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.76%，報 3420.57 點，深證上漲 2.03%，報 14134.85 點，創業板指大漲 3.66%，報 2882.44 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 78.61 億元，其中滬股通買超人民幣 51.51 億元，深股通買超人民幣 27.09 億元。

產業消息

中國銀河出據報告表示，全球新能源汽車的高速發展，將帶動產業鏈上游原料需求的大增。在新能源汽車的拉抬下，預計未來 5 年新能源汽車領域對鋰、鈷、銅的需求將分別以 39%、30%、35% 的年均複合成長率增長。電動車產業鏈大漲，比亞迪、露笑科技、諾德股份、科達利、格林美、星雲股份、銀輪股份紛紛漲停、寧德時代跳漲 12.07%。

法人觀點

海通證券表示，春季行情年年都會出現，但啟動的時間差異大。不過在春季牛市行情中，上漲的風格和產業特徵不明顯，成長和價值型類股各半，領漲的產業也無規律性。只要政府政策不急轉彎，這波牛市格局不變，中長期主流類股仍是以轉型升級的科技和內需為投資主軸。

國泰君安判斷，大盤將維持 3100～3500 點震盪格局，現在屬於佈局良機。下一階段，全球經濟復甦的程度是左右股市漲幅的重要因素，全球政府應保持適度支出力道，才能淡化政策退場的利空。