〈2020美股十大新聞〉負油價黑天鵝、聯準會開啟印鈔機救市

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情貫穿整個 2020 年全球金融市場，美股 3 月崩跌且多次熔斷、油價跌入負數，但在超寬鬆刺激帶來的資金盛宴支撐下，股市展開一波大反彈，道瓊工業指數史上首度突破 3 萬點。



市場罕見的暴漲暴跌模式，讓 2020 年在金融史留下深刻的印記。回顧 2020 年美股十大新聞 (第一篇 疫情起伏不定、川普到手的勝選飛了) (第三篇 大勢關鍵字：電動車、遠距工作、半導體整併、IPO)，三大事件如下：

4. 美股暴漲暴跌

新冠疫情攪局伴隨著國際油價崩跌，今年 3 月 9 日，標普 500 指數開盤即跳水逾 7%，帶領投資人見證了美股史上第二次熔斷，當時恐慌指數飆逾 50%，道瓊工業指數更一度崩跌 2000 點，金融市場宛如重演「黑色星期一」。

自 1988 年推出熔斷機制後，美股史上首次觸發熔斷得回溯至 23 年前，當時主要受亞洲金融風暴波及。然而，光是今年 3 月，美股在短短不到十天就觸發了史上五次熔斷當中的四次，並同步經歷雲霄飛車式行情。

美股罕見暴漲暴跌，令人記憶猶新 (圖: AFP)

3 月 9 日觸發史上第二次熔斷的兩天後，道瓊跌入了熊市，之後連續數個交易日上演暴漲暴跌的戲碼，道瓊在 3 月 26 日重回牛市，自低點回漲逾 20% 僅花了短短三天時間。

美股啟動罕見的暴漲暴跌模式，凸顯出本次全球公衛危機帶給投資人的震撼程度，在政府和央行大舉投入救市行列下，情況雖自下半年漸趨好轉。然而，隨著秋冬季到來，全球各地均面臨疫情惡化風險，不確定性恐再為後市發展埋下隱憂。(林薏禎)

5.Fed 祭超寬鬆貨幣政策

為了抵禦新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，美國聯準會 (Fed) 今年祭出前所未有的超寬鬆貨幣政策，除了 3 月史上首度「連續兩次」採取大規模緊急降息行動，使聯邦基金利率重返 2008 年金融海嘯時的零利率，Fed 還釋出多項緊急貸款計畫，防止資金斷鏈拖累整個金融體系。

在 Fed 採取的各項寬鬆措施中，與以往很大不同地方在於，其推出了規模更大且更多樣化的緊急貸款計畫，聚焦在對個人、企業主、州和地方政府的援助。舉例來說，Fed 在 6 月宣布啟動中小企業貸款計畫 (Main Street Business Lending Program)，向規模較大而無法獲得薪資保障計畫 (PPP) 協助的企業提供貸款，幫助度過疫情難關。

在國內疫情起伏不斷之下，Fed 已數度宣布延長部分貸款計畫，以支持欲振乏力的美國經濟，隨著部分支持措施將於年底到期，美國財政部此前要求 Fed 歸還尚未動用的資金，方便做更好的運用。明年拜登政府上任後，外界也將持續關注新任財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的政策動向。(林薏禎)

6. 負油價黑天鵝

全球金融市場隨新冠疫情起伏震盪，今年 4 月 20 日西德州中級原油 (WTI) 5 月合約結算價收盤報每桶 - 37.63 美元，跌幅 300%，歷史上首見負值，飛來一隻「負油價」黑天鵝，造成投資者嚴重虧損、觸發罕見的金融災難。

追根究柢 5 月 WTI 期貨合約到期日前出現雪崩行情，是因為當時新冠疫情導致全球需求驟減，供需失衡的情況下，油價已經來到非常低的水位，加上儲油區出現嚴重滿載問題。

投機者發現自己無法轉售 WTI 合約，也沒有預訂要在庫欣原油交付的儲存地點，可以在合約中指定交貨，由於多頭無論如何都要先平倉，造成史無前例的負油價結果。(羅昀玫)