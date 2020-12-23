比利時也發現英國變種病毒 時間早在12月初

比利時衛生當局的多名官員在 22 日 (週二) 的時候告訴《法新社》(AFP)，目前在該國境內已確認有四個案例，發現與英國當地擴散當中的新冠病毒 (COVID-19) 變種病毒株相同。

比利時的衛生部長發言人艾克曼斯 (Jan Eyckmans) 表示，這四個案例是發生在 12 月初的時候，地點是在比利時北部與荷蘭邊境相接的法蘭德斯 (Flemish) 地區。

比利時國家病毒危機中心的一位發言人表示，這是個保守數字，可能還有其他人遭到感染而沒被揪出，理由在於比利時針對變種病毒株所作的檢測數量遠低於英國。

比利時政府的顧問范烈森教授 (Professor Yves Van Laethem) 告訴法新社「這個數字並不大，但是也有更多案例的可能。」

在英國發現的全新變種病毒株，其感染力似乎要較其他型式強的多，但是沒有證據顯示會更加致命或讓疫苗的效力降低。

由於變種病毒株的發現，包括比利時在內的全球 20 多國，已從上週末起暫時拒絕來自英國的旅客入境，目的也是為了防堵變種病毒入侵。

然而流行病學專家的范烈森教授警告，關閉邊境的決定或許為時已晚。他說道：「敵人已藏身我們之間嗎？我不知道，但並非沒有可能。」因為他們在 9 月時，就已經發現了英國變種病毒。