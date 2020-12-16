〈美股盤前要聞〉Fed利率決策前夕 美股期貨小漲

市場對國會將同意新一輪紓困計劃信心增強，同時等待美國聯準會 (Fed) 最新利率決策。美股期貨週三 (16 日) 小漲。

1. Fed 將公布利率決策會議結果

美國聯準會 (Fed) 將在當地周三 (台灣周四凌晨) 公布 12 月決策會議結果、並更新經濟預測，市場預料，受惠於疫苗問世，長期經濟展望有望更加明朗，但期待聯準會調整購債計畫的投資者可能希望落空。美股期貨週三呈現小漲，道瓊期貨跌 0.32%，標普 500 期貨跌 0.34%，那斯達克 100 期貨漲 0.29%。

市場對於聯準會是否會調整 800 億美元的購債計畫仍存有分歧，無論是擴大購債、收購期限較長公債，或維持現行速度但延長購債計畫實施時間，任何聲明都牽動債市投資人的敏感神經。

花旗經濟學家認為，聯準會周三宣布調整債券購債計畫的可能性只有 25%，而美銀 (Bank of America) 經濟學家則預估聯準會只會改變措詞，但會延後採取行動，美銀認為目前的經濟和金融狀況尚未嚴峻到說服聯準會此時更進一步寬鬆的程度。

2. 英特爾：2022 年 SSD 將比傳統機械硬碟更實惠

英特爾 (INTC-US) 週二 (15 日) 表示，隨著固態硬碟 (SSD) 整體成本下滑，到 2022 年，SSD 與傳統機械硬碟 (HDD) 的總擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 將見到交叉點，亦即買進 SSD 相對花費更少。

英特爾 NAND 產品和解決方案主管 Rob Crooke 指出，多層數 3D NAND 的開發，將使得 SSD 的總擁有成本，在約 1 年時間後追上傳統硬碟。

TCO 包括了產品採購到後期使用、維護的成本，是許多公司經常使用的技術評價標準。

Crooke 認為，使用 PLC NAND，比當前其他技術的存儲密度更高、單位容量存儲成本更低。英特爾在此走向了正確方向，並且已經制定未來遷移到 PLC 的計畫。

3. BioNTech 與復星醫藥達成協議

上海復星醫藥集團 (2196-HK) 週三 (16 日) 公告，如果獲得批准，它將從德國的 BioNTech SE 購買至少 1 億劑 COVID-19 疫苗，明年在中國使用。

中國在自主研發疫苗的同時也在尋求海外疫苗，以期提供足夠的疫苗保護，但是至今為止，並未宣布官方與西方製藥廠的交易。

雖然在全球範圍內，這款疫苗以輝瑞聯合研發而廣為人知，但這家美國公司並未參與德國與中國公司的協議。

4. MSCI 部分指數剔除 10 家國防黑名單中企

明晟 (MSCI) 週二 (15 日) 宣布，由於受到川普政府指控涉嫌與中國軍方有關係的中國企業將影響金融機構交易，將把包含中芯國際在內的 10 家中企從 MSCI 全球可投資市場等指數中剔除。

MSCI 表示，被剔除企業包含中芯國際 (SMIC)，中國交通建設 (中交)、中國航天、中國鐵建、中國中車 (CRCC)、海康威視以及中科曙光 (Sugon) 等企業共 10 家，剔除這些個股的指數包含 MSCI 全球可投資市場指數（GIMI）、相關的非市值加權等指數，預計 1 月 5 日收盤後正式生效。

此項決策是於川普政府 11 月中旬對中國企業發布行政命令後所決定，該命令禁止美國人投資 31 家被美國認為與中國人民解放軍有聯繫的中國企業，本月再將 SMIC、中海油 (CNOOC)、中國建設科技 (China Construction Technology) 以及中國國際工程諮詢 (CIECC) 4 家企業列入黑名單，目前共累積 35 家中企。

5. Uber 新增加州駕駛福利 消費者買單

共享乘車公司 Uber (UBER-US) 將新增加州共享乘車和送貨的費用項目，以支付該州駕駛新增的福利成本。

經過 11 月公投的第 22 號提案獲得群眾支持，意味 Uber 和 Lyft 等藉由 App 媒合服務資源與需求的營運模式，將可不受今年初正式啟用全新勞工法案 《AB5》影響，可維持零工經濟獨立體的運作方式。

在捍衛第 22 號提案的過程，兩家公司曾強調，雖然不像《AB5》那樣慷慨大方，但也會增加駕駛享有的福利。本週 Uber 知會加州乘客，公司將提供新福利給駕駛和送貨員，包括最低工資的保證、傷害險和醫療津貼，其中成本由乘客支付的費用負擔。

Uber 回應媒體提問時表示，這些費用因地理位置和服務而異，以乘車服務來說，費用範圍自 30 美分到 1.50 美元不等。至於鮮食運送服務 Uber Eats，費用則自每趟 99 美分 (洛杉磯) 到 2 美元 (舊金山) 不等。