〈美股早盤〉Fed利率決議公布前夕 主要指數平盤震盪

美國聯準會 (Fed) 發布今年最後一次利率決議前夕，美股主要指數週三 (16 日) 於平盤震盪，道瓊工業指數幾乎持平，標普 500 指數和那斯達克指數分別小漲 0.05% 和 0.08%，費半跌 0.1％。
最新數據顯示，美國 11 月零售銷售月減 1.1％，降幅意外超出市場預期，隨著疫情升溫，美國多處重啟防疫限制措施，導致家庭收入減少。
針對紓困案談判，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二晚間與國會主要領導人進行會談，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示已取得重大進展，相信很快能達成共識，並稱國會不會在未達成協議的情況下休會。
聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (17 日) 凌晨召開利率決策會議，同時公布最新經濟預期。
市場預計 Fed 將維持鴿派立場，但債市反應可能起伏不定，取決於 Fed 對購債計劃的安排，有投資人預計，Fed 將改變購債期限，也有人預計，Fed 僅說明調整購債計劃時將使用的指導方針。
截至台北時間週三 (16 日)22 時許：
- 道瓊指數下跌 2.19 點或 - 0.01%，暫報 30197.12 點
- 那斯達克上漲 9.63 點或 0.08%，暫報 12604.69 點
- 標普 500 指數上漲 1.73 點或 0.05%，暫報 3696.35 點
- 費半下跌 2.77 點或 0.10%，暫報 2772.02 點
- 台積電 ADR 上漲 0.28% 至每股 105.38 美元
- 十年期美債殖利率上漲至 0.943%
- 紐約輕原油下跌 0.31% 至每桶 47.47 美元
- 布蘭特原油下跌 0.26% 至每桶 50.63 美元
- 黃金上漲 0.33% 至每盎司 1861.50 美元
- 美元指數下跌 0.25% 至 90.185 點
焦點個股：
Tilray(TLRY-US) 早盤上漲 19.82％，至 9.43 美元；Aphria(APHA-US) 早盤上漲 4.31％，至 8.47 美元。
加拿大大麻商 Tilray 和 Aphria 宣布將以全股票方式進行合併，合併後市值近 38 億美元，成為全球最大的大麻生產商。根據交易條款，Aphria 股東將擁有 Tilray 62% 股份。
Penumbra(PEN-US) 早盤下跌 12.09％，至 166 美元。
因醫療器材發生多起死傷事件，Penumbra 宣布召回採用 Xtra Flex 技術的 JET 7 再灌流導管，該項設備通常用於心臟外科手術中，像是清潔中風患者的血液凝塊。
推特 (TWTR-US) 早盤上漲 3.86％，至 54.86 美元。
摩根大通 (JP Morgan) 以線上廣告市場反彈為由，將推特股票評等自「中性」(neutral) 上調至「增持」(overweight)，並上調其目標價，稱推特有望在 2021 年迎來 20% 以上的漲幅。
每日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月零售銷售年增率報 4.1%，前值自 5.68% 下調至 5.49%
- 美國 11 月零售銷售月增率報 - 1.1%，預期 - 0.2%，前值自 0.3% 下調至 - 0.1%
- 台北時間晚間 22:45 將公布美國 12 月 Markit 製造業 PMI 初值，預期 55.8，前值 56.7
華爾街分析：
道富全球顧問 (State Street Global Advisors) 投資策略主管 Altaf Kassam 表示，若利率能長期維持在較低水平，且央行願意支持市場，並採用所有可用火力，那麼股市表現並不是那麼瘋狂。
Kassam 警告，未來幾週內任何阻礙疫苗接種計畫，例如意外的副作用或物流問題，都可能抑制市場情緒。
針對紓困案談判情勢，Spartan Capital Securities 經濟學家 Peter Cardillo 表示，國會可能尚未達成協議，但肯定正朝著正確方向發展，並且將很快宣布某種方案。