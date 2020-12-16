復星醫藥：明年底前將向中國提供至少1億劑新冠疫苗

上海復星醫藥集團 (2196-HK) 週三 (16 日) 公告，如果獲得批准，它將從德國的 BioNTech SE 購買至少 1 億劑 COVID-19 疫苗，明年在中國使用。

中國在自主研發疫苗的同時也在尋求海外疫苗，以期提供足夠的疫苗保護，但是至今為止，並未宣布官方與西方製藥廠的交易。

雖然在全球範圍內，這款疫苗以輝瑞聯合研發而廣為人知，但這家美國公司並未參與德國與中國公司的協議。

依據復星在港交所的公告，復星修訂許可協議項下有關新型肺炎疫苗產品於中國大陸、香港及澳門的銷售提成條款，就由 BioNTech 供應的成品，復星與 BioNTech 分別按年度銷售毛利的 65% 及 35% 的比率享有銷售提成，另外就由 BioNTech 供應的大包裝製劑，則分別按年度銷售毛利的 60% 及 40% 的比率享有銷售提成。

復星指出，將於 2021 年向中國大陸供應不少於 1 億劑新冠疫苗產品，對最初提供的 5000 萬劑，復星將向 BioNTech 支付 2.5 億歐元的預付款。

此前中國已經授予國家所支持國藥控股的兩種候選疫苗緊急使用，並從中科生物技術公司，獲得了一種候選疫苗的使用狀態。中國第 4 款批准疫苗，由​​CanSino Biologics Inc. 生產，用於軍事用途。

另外，深圳康泰生物制品公司的目標，是到明年底時具有足夠的能力，生產至少 1 億劑來自英國合作夥伴阿斯利康 (AstraZeneca PLC) 的候選疫苗。

復星已將兩種 BioNTech 候選 COVID-19 疫苗帶入中國的臨床試驗中，但尚未獲得監管部門的批准。