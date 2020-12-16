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氫能飛機新創ZeroAvia 獲比爾蓋茲BEV基金投資

氫能飛機新創ZeroAvia 獲比爾蓋茲BEV基金投資 (圖片：AFP)
氫能飛機新創ZeroAvia 獲比爾蓋茲BEV基金投資 (圖片：AFP)

研發氫能飛機的新創企業，總部設在美國加州的 ZeroAvia 週三 (16 日) 表示，該公司已從比爾蓋茲 (Bill Gates) 所創設的「突破能源風險投資基金」(Breakthrough Energy Ventures fund，BEV) 等處，取得 2140 萬美元的資金。

另外，ZeroAvia 也從全球最大電商美國亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US)，以及國際型的石油公司荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell)(US-RDS.A) 等大型企業取得資金。

香港首富李嘉誠名下的創投公司，維港投資 (Horizons Ventures) 也有投資該公司。

ZeroAvia 所研發的 6 人座氫燃料螺旋槳飛機，已實施過 10 次的測試飛行。目標要研發出溫室氣體零排放的商用飛機。

對於使用大量化石燃料的航空業界而言，氫燃料有可能成為全新的能源選擇。在化石燃料及水的電解過程中，可以取得氫氣，不過代價高昂。

ZeroAvia 的執行長 Val Miftakhov 在接受《路透社》訪問時說道：「這是一個資本密集的產業，所以在過程中有投資者的援助是相當重要的。」並提到氫能飛機是相當耗電的機器，尤其是在起飛的時候。

ZeroAvia 持續在英國試飛，計畫 2023 年之前，要讓 10 到 20 人座的氫能飛機投入商用營運，距離最遠達到 500 英里 (約 800 公里)。而在 2030 年之前，則計畫讓最多 200 人座的商用噴射機，進行 3000 英里 (約 4800 公里) 的飛航。

ZeroAvia 的氫能飛機在投入載客使用之前，首先將用於載貨用途。

截至目前為止，ZeroAvia 共獲得 3440 萬美元的資金。該公司和英國航空 (British Airways)(ICAG-UK) 之間也有合作關係，正在研究未來要用什麼樣的形式來轉移到氫能飛機。

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