FDA擔憂新冠疫苗隱患 Moderna輝瑞股價收黑

週二 (25 日) 美國食品藥物管理局 (FDA) 官員建議，在輝瑞與 Moderna 疫苗注射指南加註「貝爾氏麻痺」，但目前可用訊息不足，難以確定該疾病與疫苗呈現因果關係。

受此消息影響，Moderna (MRNA-US) 下跌 5.06%、輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.28%。

週二 FDA 發布報告顯示，30,000 多名臨床試驗參與者中，有 4 例患者於 22 至 32 天後出現貝爾氏麻痺病症，其中 3 名受測者皆種了疫苗。早前輝瑞 43,000 名受測者中也報告 4 例貝爾氏麻痺。

FDA 報告顯示，沒有足夠的數據證實這是新冠疫苗的副作用，但呼籲醫療前線人員觀察值得仔細檢查。

「貝爾氏麻痺」為顏面神經麻痺病因之一，患者呈現急性單側臉部肌肉無力、口臉歪斜，類固醇治療對貝爾氏麻痺非常有效。

FDA 生物製品評估和研究中心主任 Peter Marks 稱，一旦接種疫苗，FDA 將能夠輕鬆、快速地存取相關貝爾氏麻痺的數據。

Peter Marks 提到，就像其他試驗中所見那樣，這是數據比率不平衡，但是我們將確保我們將實際進行查詢，來解決這個問題

美國食品藥物管理局 (FDA) 週二表示 Moderna 疫苗非常有效，且沒有特定的安全問題，預料 Moderna 疫苗最快 18 日將取得緊急授權，最早在下週在全美分發。Moderna 計畫將運送 600 萬劑 Moderna 疫苗，整整高出輝瑞首發量一倍。