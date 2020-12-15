歐盟數位市場草案劍指「線上守門人」 違者恐處年營收10%罰款

歐盟起草的《數位市場法案》(Digital Markets Act) 即將於週二 (15 日) 公布，一旦被認定違反新規定，Google(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內等「線上守門人」，可能面臨年營收 10% 的鉅額罰款。

根據《彭博社》看到的法規草案文件，新版《數位市場法案》主要針對所謂的「守門人」企業，即蘋果、Google 以及亞馬遜在內等有權控制平台權限和數據的科技公司，禁止其給予自家產品或服務優惠待遇，確保同業和用戶能擁有公平競爭環境。

上述文件指出，歐盟委員會將依據多種標準，來定義「守門人」企業，包含公司營收、用戶數量，以及公司對單一市場的影響或對競爭對手的重要性等，名單每兩年將進行更新。

據了解，若歐盟在 5 年內開出至少 3 筆罰款，則該公司將被視為「系統性違規」，系統性違反 (systemically infringes) 新規定的企業，可能遭歐盟委員會命令調整行為和企業結構，例如分拆業務，。

法規草案週二 (5 日) 將由歐盟數位事務主管 Thierry Breton 和主掌競爭事務的委員 Margrethe Vestager 一同宣布。

由於新規定屬草案形式，未來仍有修改可能，草案提出後可能花費數月，甚至數年時間才能正式立法，過程中還須獲得歐盟其他立法機構批准，包含歐洲議會 (European Parliament) 和歐洲理事會 (Council of European)。

除了新版《數位市場法案》外，歐盟還將同步提出《數位服務法案》(Digital Service Act) 草案，要求平台對自家網站上的用戶內容承擔更多責任，違反者最高面臨全球年營收 6% 罰款。