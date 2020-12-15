倒數計時！美國會新刺激法案 目標12/18前通過

數百萬美國人將於聖誕節後頓失經濟補助，美國國會兩黨組織週一 (14 日) 為向國會公布 9,080 億美元紓困法案的內容，計畫在本週五前通過。

美國在聖誕節後，約有 1200 萬人失去失業救濟金，暫停驅逐令和家庭假規將於 12 月底到期，美國國會正面臨前所未有的壓力，在本周末前通過綜合支出法案與新一輪刺激法案。

國會兩黨計畫週一公布 9,080 億美元紓困法案的內容。共和黨眾議院議員，也是眾議院跨問題解決小組聯合負責人 Tom Reed 表示，他們計劃在週一提出兩項獨立法案。

美國國會議員提議將 9080 億美元的刺激法案分為兩部分，一項為 7480 億美元用於疫苗分發和失業救濟的援助，另一項是 1600 億美元的州和地方支持法案以及新冠企業責任保護。

來自新澤西州的民主黨議員葛賽莫 (Josh Gottheimer) 表示，希望這將有助於本周通過新一輪刺激法案，為國會領導人帶來一條清晰的路線圖。

國會試圖在本周五前解決幾個癥結點。眾議院多數黨領袖斯霍爾 (Steny Hoyer) 眾議院預計不會在週三之前進行任何投票。

眾議院議長佩洛西和財政部長梅努欽上周末表示，兩人計劃在周一再次談話。目前兩黨就州和地方政府援助、企業責任保護和直接支付等問題分歧未解。

兩黨提議不包括第二張 1200 美元的支票，參議院議員桑德斯 (Bernie Sanders) 和密蘇里州的霍利 (Josh Hawley) 威脅，如果該法案不包括直接對美國人發放現金，則將推遲該法案的通過。

桑德斯稱，政府一次性直接支付每位成人最多 1,200 美元 (夫婦為 2,400 美元)，子女額外獲得 500 美元補助，這是 3 月份《CARES 法案》一致通過的做法。這就是我們今天要做的。