歐盟指控亞馬遜違反反壟斷法 宣布對其電商業務展開另一輪調查

歐盟委員會指控亞馬遜 (AMZN-US) 破壞零售業競爭，濫用其在市場上的主導地位牟取利益，創造出不公平的競爭環境，此舉已違反歐洲反壟斷法，同時宣布對其電商物流業務啟動另一輪調查。

作為規模龐大的電商平台，亞馬遜同時身兼零售商身份，宛如球員兼教練，外界擔憂其可能濫用自身的市場優勢，營造出不公平的競爭環境。

歐盟委員會週二 (10 日) 發布聲明，指控亞馬遜利用訂單數、營收以及訪客數量等第三方賣家資訊來進行業務決策，為自家產品創造出不公平的競爭優勢。

主管競爭事務的歐洲反壟斷專員 Margrethe Vestager 表示，這些資訊幫助亞馬遜集中銷售那些最受歡迎的產品，排擠平台上的其他商家，導致後者獲利能力受限。

此外，歐盟還將針對亞馬遜的電商業務展開另一項正式調查，研究亞馬遜的付費物流服務是否優待自家商品，限制消費者選擇空間，同時確認該公司以何種標準篩選「黃金購物車 (Buy Box)」店家。

「黃金購物車」設計是為了幫助消費者比較同一產品的不同賣家，帶來更好的消費體驗，符合資格的賣家往往可大幅提升銷售量。

對於上述指控，亞馬遜表示不認同，並稱其在全球零售市場市佔率僅不到 1％。

歐盟預計明年做出最終裁定，亞馬遜最高恐面臨相當於全年營收 10% 的罰款。

美國時間週二 (10 日) 美股盤中，亞馬遜跌逾 3%，暫報 3,044.09 美元。