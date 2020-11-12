165家企業致信連署 呼籲歐盟立即對Google展開反壟斷行動

近期，歐盟反壟斷大刀揮向科技業，亞馬遜、Google 等科技巨頭無一倖免。《路透社》報導指出，165 家企業近期連署致信歐盟，抗議 Google 濫用市場力量創造不合理優勢，呼籲反壟斷機構加強管制。

據《路透社》報導，信件署名者分別來自美國、英國以及其他歐盟國家，包含 Yelp、Expedia、Trivago、Kelkoo、Stepstone 和 Foundem，它們指控 Google 透過自家搜尋引擎，為自家服務取得不合理的優勢。

信件指出，Google 搜尋引擎刻意推薦自家服務，並將其放置在最上方頁面，讓用戶能夠輕易看見。例如，當用戶搜索本地職缺時，可能會出現 Google 自家的職缺搜尋服務，或是想要搜尋航班時就會出現 Google 航班搜尋服務。

連署企業表示，等待正式法規生效恐花費太多時間，他們敦促歐盟反壟斷專員 Margreth Vestager 立即採取行動，確保 Google 能給予競爭對手公平待遇。

Vestager 將在 12 月 2 日公布《數位服務法案》(Digital Service Act)，防止大型科技企業利用平台資料從事商業行為，造成市場壟斷，但在正式推出前，還將針對立法內容與歐盟國家和歐洲議會進行協調，花費時間恐長達一年以上。

過去 3 年內，Vestager 對 Google 的罰款總額高達 82.5 億歐元，主要針對其比價服務、Android 作業系統操作系統及廣告業務等。