〈美股盤後〉紐約恐再次全面封鎖 道瓊尾盤豬羊變色

週一 (14 日) 首批新冠疫苗即將展開施打，加上美國新紓困案有望打破僵局推出新紓困案，美股郵輪及航空類股早盤走高。

但隨著新冠疫情升溫、美國新冠死亡數突破 30 萬，紐約市市長白思豪和紐約州長庫莫皆警告，可能要做好再次全面大封鎖的心理準備，道瓊尾盤紅翻黑，下跌近 200 點，科技晶片股穩守大盤，那指、費半收紅。

兩黨參眾議員正試圖推動規模 9080 億美元的折衷法案，其中一項方案規模為 7480 億美元，包含向小型企業失業者提供補助等，另一項規模 1600 億美元的分案則涉及使兩黨陷入嚴重分歧的條款，包含向州和地方政府提供援助，以及企業免責等。

各州選舉人團週一將正式投票，正式選出下任總統，截至美東時間下午 4:55 (台北時間週二)，除兩個州外，其他所有州的選民都投票了。拜登取得 247 票選舉人票，而川普獲得 232 票，外皆預料拜登將拿下 306 張選舉人票入主白宮。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7,233 萬例，死亡數突破 161 萬例，美國累計確診超過 1,625 萬例，累計死亡數超過 30 萬。

英國週一宣布發現了 1,000 例新冠病毒變種，導致英格蘭東南部疫情迅速傳播，英國週三將英格蘭的防疫限制升至最高。

週一 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 184.82 點，或 0.62%，收 29,861.55 點。

標普 500 指數下跌 17.96 點，或 0.49%，收 3,645.50 點。

那斯達克指數上漲 62.17 點，或 0.50%，收 12,440.04 點。

費城半導體指數上漲 32.17 點，或 1.19%，收 2,736.25 點。

標普 11 板塊僅非必需消費品、訊息科技板塊收紅，能源、材料和工業板塊領跌。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.51%；臉書 (FB-US) 上漲 0.23%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.30%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.44%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.65%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.26%；默克 (MRK-US) 下跌 2.42%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.54%。

費半成分股勁揚。高通 (QCOM-US) 上漲 1.39%；AMD (AMD-US) 上漲 3.42%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.49%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.27%；美光 (MU-US) 上漲 1.43%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.54%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.37%。

個股消息

週一中國市場監管總局宣布依反壟斷法，針對阿里巴巴合併銀泰商業、騰訊控股旗下閱文集團收購新麗傳媒、豐巢網絡收購中郵智遞等三起合併案進行懲處。阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.22%、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 下跌逾 2%。

摩根大通 (小摩) 分析師稱，目前 iPhone 12 系列整體銷售表現，iPhone 12 Pro 買氣持續，持續給現有供應帶來壓力，但 iPhone 12 Pro Max 的需求正在放緩。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.39%。

美國食品藥物管理局 (FDA) 批准了輝瑞疫苗緊急使用授權，輝瑞新冠首批疫苗已從密西根州開配發到全美。FDA 計劃本週批准 Moderna 疫苗後，將運送 600 萬劑 Moderna 的新冠疫苗，整整高出輝瑞首發量的一倍。輝瑞 (PFE-US) 下跌 4.64%、Moderna (MRNA-US) 下跌 1.19%。

YouTube、Gmail 和 Google 雲端硬碟相關服務週一無預警全面大當機，爾後該公司回應，目前服務都已恢復，但並未解釋原因。此外，Google 宣布允許員工在家辦公，直到 2021 年 9 月，母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.27%。

華爾街分析

Northwestern Mutual Wealth Management 投資策略師 Brent Schutte 表示，由於可能進一步封鎖，市場正在來回波動。投資者應該把重點放在經濟刺激和疫苗消息上，這是一場拉鋸戰

貝萊德投資研究所主管 Jean Boivin 週一在報告中稱，疫苗分發將開始帶來顛覆性變化，儘管近幾週美國就業數據令人失望，歐洲數個國家最近幾天宣佈在耶誕節前採取更嚴格的封鎖措施以控制疫情。疫苗配發為決策者、家庭和企業進入後疫情階段的清晰思路。

聯準會 (Fed) 週二、週三即將召開今年最後一場利率會議，Renaissance Macro Research 經濟部門主管 Neil Dutta 表示，金融環境仍有利於經濟活動，因此聯準會正在等待時機。在本周的會議上，Fed 可能會就其資產購買計畫提供進一步量化寬鬆前瞻指引，將其與未來的經濟掛鉤，但不會提高資產購買的規模。