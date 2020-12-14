YouTube、Gmail全球大當機 資安專家：可能是網路駭客911

週一 (14 日) Google 相關服務無預警全面大當機，YouTube、Gmail 和 Google 雲端硬碟於晚間 7 時多許左右開始出現當機，中斷持續了一個多小時後，Google 回應，目前服務都已恢復，但該公司尚未解釋當機主因。

週一晚間 YouTube、Gmail、Google Cloud、Google Classroom 以及幾乎所有其他基於雲端的 Google 服務全部中斷。和 Google 帳戶連結的第三方產品「如熱門遊戲 Pokemon Go」也受到影響。

(圖片：Downdetector)

網路服務故障通報網站 Downdetector 資訊顯示，來自歐洲各地、美國、加拿大、印度、南非、中南美洲等國家 / 地區、澳洲及其他國家的用戶傳出故障災情，而 YouTube 問題的高峰出現在晚上 7 時 59 分左右。

Google 9 點左右推文表示，我們解決所有的問題了！感謝大家與我們同在。

(圖片：Google Workspace 狀態)

Google Workspace 狀態資訊主頁顯示，Google 近 25 項服務今日都一度遭遇服務中斷問題，但目前已恢復正常狀態。

Google 就出現全球大當機災情前，美國財政部及商務部等各機構遭由外國政府指使的駭客攻擊，美國政府已要求美聯邦調查局 FBI 進行調查，Google 傳出災情的時機點相當敏感。

資安專家 Will Geddes 警告稱，這次 Google 中斷可能成為網路駭客攻擊的 911。

Will Geddes 表示，看來這次襲擊最初是針對美國的，美國有很多聯邦部門和組織也遭到了攻擊，所以這是相當令人擔憂的，這可能是 911 版網路駭客攻擊。

所幸 Google 搜尋產品正常、主要收入來源的第三方廣告仍然可見，顯示廣告沒有受到影響。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週一開盤上揚 0.77%，暫報每股 1,788.54 美元。